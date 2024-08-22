На глазах у маленькой хозяйки: в Тюмени агрессивный пес растерзал шпица

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Маленькая тюменка гуляла со шпицем недалеко от дома. Навстречу ей шла женщина с агрессивной собакой, предположительно, породы питбультерьер.
В какой-то момент собака набросилась на шпица и растерзала его. Она была на поводке, но без намордника. Мужчины, находившиеся неподалеку, достали шпица из пасти пса, но было уже поздно. Шпиц скончался от полученных травм.
Очевидцы страшной ситуации отметили, что хозяйка пса не извинилась перед шокированным ребенком, она ушла с места.
В МВД России по Тюменской области «Нашему городу» рассказали, что родители маленькой тюменки подали заявление в полицию.
— По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов ищут владелицу агрессивного животного, — отметили в МВД.
Ранее «Наш город» писал о том, что бродячая собака покусала маленького тюменца. Администрация выплатит компенсацию.