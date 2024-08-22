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Updated Сегодня, 12:13

На глазах у маленькой хозяйки: в Тюмени агрессивный пес растерзал шпица

На глазах у маленькой хозяйки: в Тюмени агрессивный пес растерзал шпица

22 августа 2024, 11:03
В Тюмени агрессивная собака, предположительно породы питбультерьер, загрызла шпица на глазах у юной хозяйки. Жуткий инцидент произошел в районе улицы Энергостроителей.

Маленькая тюменка гуляла со шпицем недалеко от дома. Навстречу ей шла женщина с агрессивной собакой, предположительно, породы питбультерьер.

В какой-то момент собака набросилась на шпица и растерзала его. Она была на поводке, но без намордника. Мужчины, находившиеся неподалеку, достали шпица из пасти пса, но было уже поздно. Шпиц скончался от полученных травм.

Очевидцы страшной ситуации отметили, что хозяйка пса не извинилась перед шокированным ребенком, она ушла с места.

В МВД России по Тюменской области «Нашему городу» рассказали, что родители маленькой тюменки подали заявление в полицию.

— По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов ищут владелицу агрессивного животного, — отметили в МВД.
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#Мелиса Учунджю#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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