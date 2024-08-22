Мать 13-летнего школьника оштрафовали за его езду на мопеде в Тюменской области

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
В деревне Кутырева Бердюжского района автоинспекторы задержали 13-летнего школьника, который ехал на мопеде «Рейсер-150». Подросток объяснил, что его отпустила покататься мама. Женщина подтвердила его слова.
За это нарушение мать подростка была привлечена к административной ответственности. За передачу управления транспортным средством лицу без водительского удостоверения ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал, что в ДТП с самокатами пострадали 120 тюменцев. А сам город попал в ТОП-5 регионов по числу ДТП с пострадавшими. Регион расположился на 82 месте (4 с конца). Количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц транспорта — 176,8.