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Мать 13-летнего школьника оштрафовали за его езду на мопеде в Тюменской области

Мать 13-летнего школьника оштрафовали за его езду на мопеде в Тюменской области

22 августа 2024, 05:07
Фото: Фото: pxhere.com
Мать подростка из Тюменской области оштрафуют за его езду на мопеде. Он управлял транспортным средством без прав, с разрешения матери.
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Дети

В деревне Кутырева Бердюжского района автоинспекторы задержали 13-летнего школьника, который ехал на мопеде «Рейсер-150». Подросток объяснил, что его отпустила покататься мама. Женщина подтвердила его слова.

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За это нарушение мать подростка была привлечена к административной ответственности. За передачу управления транспортным средством лицу без водительского удостоверения ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Ранее «Наш город» писал, что в ДТП с самокатами пострадали 120 тюменцев. А сам город попал в ТОП-5 регионов по числу ДТП с пострадавшими. Регион расположился на 82 месте (4 с конца). Количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц транспорта — 176,8.

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