Как стартап управляет рабочими процессами с помощью цифровых сервисов

— При этом постоянно выходят доработки и новые решения. Например, скоро можно будет согласовывать подзадачи не просто через аутентификацию, как клиент-пользователь, но и с сертификатами, что служит дополнительной защитой. Некоторые запросы можно отправлять прямо в чат Комьюнити, где сидят архитекторы системы. Так, я на старте миграции написал, что не смог сделать обычный отчет «Диаграмму Ганта», а это один из основных отчетов для контроля хода разработки, сроков проекта и бюджета. И вот через неделю–две архитекторы это исправили. Это один из плюсов российских продуктов, потому что иногда обратная связь на иностранном рынке уходит в никуда. Важно, чтобы продукт развивался в соответствии с пожеланиями пользователей.