Главное — без паники! Тюменцам рассказали, что нужно делать при укусе осы

Тюменцам рассказали, что нужно делать при укусе осы

К концу лета в России осы становятся агрессивны, поскольку завершают строительство гнезд и пытаются оградить территорию. Не ровен час, когда на дачном участке придется столкнуться этими вредителями. А что делать, если они укусят?