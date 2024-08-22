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Published Сегодня, 10:47

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Updated Сегодня, 10:49

Тюменцам рассказали, что нужно делать при укусе осы

Главное — без паники! Тюменцам рассказали, что нужно делать при укусе осы

22 августа 2024, 10:47
Фото: Изображение Midjourney

Тюменцам рассказали, что нужно делать при укусе осы

К концу лета в России осы становятся агрессивны, поскольку завершают строительство гнезд и пытаются оградить территорию. Не ровен час, когда на дачном участке придется столкнуться этими вредителями. А что делать, если они укусят?

Как рассказали телеканалу «Саратов 24» врач-дерматовенеролог Диана Бахмутова, самое важное — это понять, кто укусил. Если это оса — то нужно просто приложить к месту укуса холодное и выпить антигистаминную таблетку.

Если же ужалила пчела, то в первую очередь важно убрать оставшееся в теле жало. Главное — делать это аккуратно, при помощи пинцета.

Если же началась аллергическая реакция — нужно сразу вызывать скорую. Поскольку при анафилактическом шоке можно просто задохнуться.

Ранее сообщалось о том, что тюменцы жалуются на полчища грызунов.

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#Александр Смирнов#Насекомые#Первая медицинская помощь
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