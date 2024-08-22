Главное — без паники! Тюменцам рассказали, что нужно делать при укусе осы

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Как рассказали телеканалу «Саратов 24» врач-дерматовенеролог Диана Бахмутова, самое важное — это понять, кто укусил. Если это оса — то нужно просто приложить к месту укуса холодное и выпить антигистаминную таблетку.
Если же ужалила пчела, то в первую очередь важно убрать оставшееся в теле жало. Главное — делать это аккуратно, при помощи пинцета.
Если же началась аллергическая реакция — нужно сразу вызывать скорую. Поскольку при анафилактическом шоке можно просто задохнуться.
Ранее сообщалось о том, что тюменцы жалуются на полчища грызунов.