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Updated Сегодня, 06:26

Часть населенных пунктов Тюменской области останется без воды более чем на сутки

Часть населенных пунктов Тюменской области останется без воды более чем на сутки

22 августа 2024, 06:24
Фото: 1MI
Воду отключат в залинейной части Ишима, а также в селе Стрехнино, деревне Зырняка и поселке Лозовое с 22:00 часов 23 августа до 8:00 25 августа 2024 года. Данная мера связана с проведением работ по дезинфекции и промывке водопроводных сетей.

Жителей города и вышеперечисленных населенных пунктов просят сделать необходимый запас воды на указанный период.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе, 25 августа, завершатся работы по гидравлическому испытанию тепловых сетей. Седьмой этап опрессовок стартовал 12 августа. Под отключение горячей воды попали микрорайоны Восточного административного округа, Войновки, поселки Комарово, Патрушева, Тюменская слобода и Ожогино.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Водоснабжение#Отключение воды#Вода
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