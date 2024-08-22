Часть населенных пунктов Тюменской области останется без воды более чем на сутки

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Жителей города и вышеперечисленных населенных пунктов просят сделать необходимый запас воды на указанный период.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе, 25 августа, завершатся работы по гидравлическому испытанию тепловых сетей. Седьмой этап опрессовок стартовал 12 августа. Под отключение горячей воды попали микрорайоны Восточного административного округа, Войновки, поселки Комарово, Патрушева, Тюменская слобода и Ожогино.