Часть населенных пунктов Тюменской области останется без воды более чем на сутки

Воду отключат в залинейной части Ишима, а также в селе Стрехнино, деревне Зырняка и поселке Лозовое с 22:00 часов 23 августа до 8:00 25 августа 2024 года. Данная мера связана с проведением работ по дезинфекции и промывке водопроводных сетей.