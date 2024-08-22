nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

36-летний тюменец Павел Великжанин погиб на СВО

Был добровольцем. 36-летний тюменец погиб на СВО

22 августа 2024, 12:06
Фото: 1MI

36-летний тюменец Павел Великжанин погиб на СВО

В Тюменской области в Заводоуковском районе попрощаются с участником специальной военной операции. 36-летний рядовой Павел Великжанин погиб на передовой, отстаивая интересы государства.

Павел Великжанин долгое время проживал в селе Крашенинино Упоровского района Тюменской области. После он с семьей переехал в Заводоуковский район.

Фото: Анастасия Алексеевна ВК

Мужчина добровольцем уехал в зону СВО. В ходе одного из боев жизнь 36-летнего Павла Великжанина оборвалась. Он погиб 27 июля на территории Украины.

— Церемония прощания с ним состоится 23 августа. Сегодня его должны доставить в поселок Центральный Заводоуковского района, где он проживал с семьей в последнее время, — рассказала «Нашему городу» близкая родственница погибшего.

Анастасия добавила, что у бойца спецоперации остались две дочери.

Исполнил воинский долг. 56-летний боец из Тобольска погиб на СВО
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области попрощаются с участником специальной военной операции. 56-летний Евгений Котриков погиб на фронте в ходе украинского конфликта.

Читайте также:
Освобождал село Водяное в ДНР: на СВО погиб боец из Тюменской областиБойца СВО из Тюменской области чиновники лишили выплаты за ранениеНа СВО погиб выпускник школы в Тюменской области
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#СВО#Участники СВО
Подпишитесь
Они могут ходить по Тюмени: сколько серийных убийц в России находятся на свободе?
Сегодня, 09:46
Задержал мигрантов и попал под суд: что стало с главой тюменских участковых Каримовым
Сегодня, 05:39
Скоро все рухнет! Недвижимость в Тюмени подешевеет до 40%
Сегодня, 06:41
Две тюменские школы вошли в топ в России
Сегодня, 04:05
Сезон тоски. Тюменцы стали чаще страдать от депрессии из-за стресса и кредитов
Сегодня, 08:11
Освобождал село Водяное в ДНР: на СВО погиб боец из Тюменской области
Сегодня, 11:44