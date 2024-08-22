Был добровольцем. 36-летний тюменец погиб на СВО

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Павел Великжанин долгое время проживал в селе Крашенинино Упоровского района Тюменской области. После он с семьей переехал в Заводоуковский район.
Мужчина добровольцем уехал в зону СВО. В ходе одного из боев жизнь 36-летнего Павла Великжанина оборвалась. Он погиб 27 июля на территории Украины.
— Церемония прощания с ним состоится 23 августа. Сегодня его должны доставить в поселок Центральный Заводоуковского района, где он проживал с семьей в последнее время, — рассказала «Нашему городу» близкая родственница погибшего.
Анастасия добавила, что у бойца спецоперации остались две дочери.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области попрощаются с участником специальной военной операции. 56-летний Евгений Котриков погиб на фронте в ходе украинского конфликта.