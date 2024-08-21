За десять лет почти 300 тюменских сел и деревень получили доступ к скоростному интерн

Posted 21 августа, 12:23
Published 21 августа, 12:23
Modified Сегодня, 02:22
Updated Сегодня, 02:22
Департамент информатизации Тюменской области подготовил интересные факты и цифры:
Директор Департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов: «В регионе с каждым годом все активнее внедряются цифровые технологии, делая максимально доступными такие сервисы, как телемедицина, электронные государственные услуги, онлайн-образование и другие инновации. Благодаря УЦН 2.0 мы наблюдаем значительное улучшение качества связи и доступности в самых отдаленных малонаселенных пунктах региона. В Тюменской области постепенно исчезают территории, где отсутствует современная инфраструктура связи. Каждый год адресная программа по строительству базовых станций формируется на основе голосования активных жителей региона».
Голосование за новые населенные пункты, интернет в которых появится в 2025 году, стартовало 5 августа и продлится до 17 ноября. Тюменцы могут отдать свой голос двумя способами:
В Тюменской области проект УЦН курируется региональным Департаментом информатизации и реализуется компанией «Ростелеком».