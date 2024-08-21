За десять лет почти 300 тюменских сел и деревень получили доступ к скоростному интерн

Директор Департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов: «В регионе с каждым годом все активнее внедряются цифровые технологии, делая максимально доступными такие сервисы, как телемедицина, электронные государственные услуги, онлайн-образование и другие инновации. Благодаря УЦН 2.0 мы наблюдаем значительное улучшение качества связи и доступности в самых отдаленных малонаселенных пунктах региона. В Тюменской области постепенно исчезают территории, где отсутствует современная инфраструктура связи. Каждый год адресная программа по строительству базовых станций формируется на основе голосования активных жителей региона».