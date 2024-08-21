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Posted 21 августа, 12:23

Published 21 августа, 12:23

Modified Сегодня, 02:22

Updated Сегодня, 02:22

За десять лет почти 300 тюменских сел и деревень получили доступ к скоростному интерн

За десять лет почти 300 тюменских сел и деревень получили доступ к скоростному интерн

21 августа 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney
Ровно 10 лет назад Минцифры РФ запустило проект по устранению цифрового неравенства, который предусматривает подключение к высокоскоростному интернету населенных пунктов с населением от 100 до 500 человек. В Тюменской области качественную связь по федеральной программе получили уже 283 поселения.

Департамент информатизации Тюменской области подготовил интересные факты и цифры:

  • первым населенным пунктом, где подключили точку доступа Wi-Fi, стало село Назарово Аббатского района Тюменской области — август 2015 года (УЦН 1.0);
  • всего с 2014 по 2021 год 204 точки доступа построены по технологии Wi-Fi (УЦН 1.0);
  • для функционирования 204 точек проложили почти 2 000 километров оптических линий связи;
  • с 2021 года запустили в работу 79 базовых станций и протянули более 360 километров волоконно-оптического кабеля (УЦН 2.0);
  • самым северным населенным пунктом в Тюменской области, где жители получили интернет и голосовую связь по проекту УЦН 2.0, стало село Тугалово Уватского района, самым южным — деревня Красивое Сладковского района, самым восточным — село Калинино Викуловского района, западным — деревня Битюки Исетского района.

Директор Департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов: «В регионе с каждым годом все активнее внедряются цифровые технологии, делая максимально доступными такие сервисы, как телемедицина, электронные государственные услуги, онлайн-образование и другие инновации. Благодаря УЦН 2.0 мы наблюдаем значительное улучшение качества связи и доступности в самых отдаленных малонаселенных пунктах региона. В Тюменской области постепенно исчезают территории, где отсутствует современная инфраструктура связи. Каждый год адресная программа по строительству базовых станций формируется на основе голосования активных жителей региона».

Голосование за новые населенные пункты, интернет в которых появится в 2025 году, стартовало 5 августа и продлится до 17 ноября. Тюменцы могут отдать свой голос двумя способами:

  • онлайн на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/inet);
  • через почту, отправив письмо в адрес Минцифры (на сайте доступен образец письма (https://www.gosuslugi.ru/inet)).

В Тюменской области проект УЦН курируется региональным Департаментом информатизации и реализуется компанией «Ростелеком».

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