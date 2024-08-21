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Posted 21 августа, 12:41

Published 21 августа, 12:41

Modified Сегодня, 20:24

Updated Сегодня, 20:24

В Заводоуковске специально создали рабочее место для многодетной мамы

В Заводоуковске специально создали рабочее место для многодетной мамы

21 августа 2024, 12:41
Фото: Изображение Midjourney
Департамент труда Тюменской области поделился историей жительницы Заводоуковска, которая смогла реализовать себя профессионально, даже будучи многодетной мамой.
Фото: сайт департамента труда и занятости населения ТО

Сибирячка, решившись сменить сферу деятельности, мечтала найти такую работу, которая не мешала бы ей заниматься воспитанием детей. За помощью тюменка обратилась в местный Кадровый центр «Работа в России». Специалисты внимательно отнеслись к запросу клиентки и помогли найти ей подходящую вакансию — по специальной программе трудоустройства многодетных родителей для заявительницы было создано рабочее место администратора в санатории SPA отеля «Ингала».

«Предложение кандидатуры на вакансию администратора было вынесено центром занятости. Узнав, что она многодетная мама, мы решили участвовать в дополнительных мероприятиях по предоставлению субсидии для многодетного родителя с приобретением оборудования. Средства с субсидии были использованы на покупку компьютера и монитора, а также на выплату заработной платы женщине», — пояснили в кадровой службе санатория.

Так, благодаря программе поддержки многодетных мам, у тюменки появилась возможность реализовать себя в профессии и создать комфортные условия для совмещения карьеры с материнством.

Госпрограмма позволяет многодетным мамам успешно реализовать себя в профессии и создает для них комфортные условия. Это прекрасная возможность совмещать карьеру с материнством для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Напомним, Тюменская область стала одним из пилотных регионов, где с 2021 года реализуется закон о соцзаказе. С тех пор ежегодно сертификат на обучение получают порядка 40-50 тюменок. Чаще всего они выбирают курсы на специальности: СMM-менеджер, мастер ногтевого сервиса, младшая медицинская сестра по уходу за больными, специалист в сфере закупок.

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