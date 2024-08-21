В Заводоуковске специально создали рабочее место для многодетной мамы

Напомним, Тюменская область стала одним из пилотных регионов, где с 2021 года реализуется закон о соцзаказе. С тех пор ежегодно сертификат на обучение получают порядка 40-50 тюменок. Чаще всего они выбирают курсы на специальности: СMM-менеджер, мастер ногтевого сервиса, младшая медицинская сестра по уходу за больными, специалист в сфере закупок.