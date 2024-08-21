В Тюменской области смертность превысила рождаемость

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
В первом полугодии 2024 года в Тюменской области зафиксирована убыль населения. Согласно документу «Тюменьстата», число умерших составило 8751 человек. Этот показатель на 7,2% больше, чем в тот же период прошлого года.
При этом число родившихся составило 8329 человек. Показатель на 2,5% меньше, чем в тот же период прошлого года. В документе также указано, что естественное сокращение числа жителей составило 422 человека.
Браки стали реже распадаться, однако уменьшилось и количество зарегистрированных отношений в Тюменской области. Официально зарегистрировали отношения 4519 пар, развелись — 3837 (для сравнения: в январе–июне 2023 года — 4586 и 3815 соответственно).
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы все чаще болеют онкологией. На конец прошлого года по данным областного популяционного канцеррегистра, на диспансерном учете в регионе состояло 45164 пациента.