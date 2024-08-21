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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

В Тюменской области смертность превысила рождаемость

В Тюменской области смертность превысила рождаемость

21 августа 2024, 14:08
Фото: Изображение Midjourney
Тюменьстат зарегистрировал естественную убыль населения по итогам первого полугодия. Число умерших составило 8751 человек, что на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первом полугодии 2024 года в Тюменской области зафиксирована убыль населения. Согласно документу «Тюменьстата», число умерших составило 8751 человек. Этот показатель на 7,2% больше, чем в тот же период прошлого года.

При этом число родившихся составило 8329 человек. Показатель на 2,5% меньше, чем в тот же период прошлого года. В документе также указано, что естественное сокращение числа жителей составило 422 человека.

Браки стали реже распадаться, однако уменьшилось и количество зарегистрированных отношений в Тюменской области. Официально зарегистрировали отношения 4519 пар, развелись — 3837 (для сравнения: в январе–июне 2023 года — 4586 и 3815 соответственно).

Тюменцы все чаще болеют онкологией
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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы все чаще болеют онкологией. На конец прошлого года по данным областного популяционного канцеррегистра, на диспансерном учете в регионе состояло 45164 пациента.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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