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Posted 21 августа, 04:32

Published 21 августа, 04:32

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

В Тюменской области продолжается газификация сельских поселений

В Тюменской области продолжается газификация сельских поселений

21 августа 2024, 04:32
Фото: 1MI
В селе Сунгурово Заводоуковского городского округа запустили газопровод. Природный ресурс местные жители получат в рамках региональной программы, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.
Фото: администрация Заводоуковского городского округа

В Заводоуковском городском округе уже газифицировано 26 населённых пунктов. В этом году в программу газификации включены ещё три населённых пункта городского округа — Плюхино, Яковлево и Колесниково.

Первым потребителем природного газа в Сунгурово стала Людмила Мартынова. Она ветеран труда, родилась и выросла в этом селе. Живёт в родительском доме, которому больше 120 лет. Ранее дом отапливался дровами и углём, редко — электричеством.

В торжественном запуске газопровода приняли участие:

▪️Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семён Тегенцев;

▪️заместитель гендиректора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Север» Виктор Говоровский;

▪️глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова (https://t.me/KasenovaSA).

В Тюменской области на внутридомовое газовое оборудование выделяется субсидия до 156 000 рублей, воспользоваться ей могут 49 льготных категорий граждан.

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