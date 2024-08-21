В Тюменской области продолжается газификация сельских поселений

Posted 21 августа, 04:32
Published 21 августа, 04:32
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
В Заводоуковском городском округе уже газифицировано 26 населённых пунктов. В этом году в программу газификации включены ещё три населённых пункта городского округа — Плюхино, Яковлево и Колесниково.
Первым потребителем природного газа в Сунгурово стала Людмила Мартынова. Она ветеран труда, родилась и выросла в этом селе. Живёт в родительском доме, которому больше 120 лет. Ранее дом отапливался дровами и углём, редко — электричеством.
В торжественном запуске газопровода приняли участие:
▪️Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семён Тегенцев;
▪️заместитель гендиректора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Север» Виктор Говоровский;
▪️глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова (https://t.me/KasenovaSA).
В Тюменской области на внутридомовое газовое оборудование выделяется субсидия до 156 000 рублей, воспользоваться ей могут 49 льготных категорий граждан.