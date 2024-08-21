В Тюменской области планируют отремонтировать 250 км автодорог

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
«Общая протяженность отремонтированных по нацпроекту дорог превысит 250 км», — отметил губернатор Тюменской области в своем Telegram-канале.
Кроме того, в рамках национального проекта в небольших населенных пунктах появляются асфальтированные улицы.
В деревне Ушакова Тюменского района продолжаются дорожные работы. На улицах Новая и Советская дорожники уже уложили основание и приступили к укладке асфальта. Губернатор Моор сообщил, что работы на этом участке планируется завершить к концу недели.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти потратят миллионы рублей на восстановление размытых паводком трасс. На эти деньги будут восстановлены 13 разрушенных дорожных объектов в Казанском, Ишимском, Абатском и Викуловском районах.