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В Тюменской области планируют отремонтировать 250 км автодорог

В Тюменской области планируют отремонтировать 250 км автодорог

21 августа 2024, 05:49
Фото: 1MI
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Тюменской области будет обновлено 170 дорожных объектов. Как сообщил глава региона Александр Моор, больше половины работ на данный момент уже выполнено.
«Общая протяженность отремонтированных по нацпроекту дорог превысит 250 км», — отметил губернатор Тюменской области в своем Telegram-канале.

Кроме того, в рамках национального проекта в небольших населенных пунктах появляются асфальтированные улицы.

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В деревне Ушакова Тюменского района продолжаются дорожные работы. На улицах Новая и Советская дорожники уже уложили основание и приступили к укладке асфальта. Губернатор Моор сообщил, что работы на этом участке планируется завершить к концу недели.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти потратят миллионы рублей на восстановление размытых паводком трасс. На эти деньги будут восстановлены 13 разрушенных дорожных объектов в Казанском, Ишимском, Абатском и Викуловском районах.

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