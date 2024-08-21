В тюменской деревне по нацпроекту обновили асфальт на двух улицах

Posted 21 августа, 09:41
Published 21 августа, 09:41
Modified Сегодня, 19:53
Updated Сегодня, 19:53
Так, в этом гожу будут приведены в порядок сразу две улицы в деревне Ушаково Тюменской области.
«Благодаря национальному проекту асфальтированные улицы появляются в небольших населенных пунктах. В деревне Ушакова Тюменского района теперь без труда можно проехать по улицам Новая и Советская. Старое покрытие здесь пришло в негодность, дорожники заменили основание и укладывают асфальт. К концу недели работы завершат», — отметил губернатор.
В целом по Тюменской области только по нацпроекту дорожники обновят 170 объектов. Больше половины — уже готовы. Общая протяженность отремонтированных по нацпроекту дорог превысит 250 км.