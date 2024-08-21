В тюменской деревне по нацпроекту обновили асфальт на двух улицах

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Тюменской области проводится ремонт дорог в городах и даже небольших поселениях. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Александр Моор.

Так, в этом гожу будут приведены в порядок сразу две улицы в деревне Ушаково Тюменской области. «Благодаря национальному проекту асфальтированные улицы появляются в небольших населенных пунктах. В деревне Ушакова Тюменского района теперь без труда можно проехать по улицам Новая и Советская. Старое покрытие здесь пришло в негодность, дорожники заменили основание и укладывают асфальт. К концу недели работы завершат», — отметил губернатор. В целом по Тюменской области только по нацпроекту дорожники обновят 170 объектов. Больше половины — уже готовы. Общая протяженность отремонтированных по нацпроекту дорог превысит 250 км.