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Posted 21 августа, 09:41

Published 21 августа, 09:41

Modified Сегодня, 19:53

Updated Сегодня, 19:53

В тюменской деревне по нацпроекту обновили асфальт на двух улицах

В тюменской деревне по нацпроекту обновили асфальт на двух улицах

21 августа 2024, 09:41
Фото: 1MI
По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Тюменской области проводится ремонт дорог в городах и даже небольших поселениях. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Александр Моор.

Так, в этом гожу будут приведены в порядок сразу две улицы в деревне Ушаково Тюменской области.

«Благодаря национальному проекту асфальтированные улицы появляются в небольших населенных пунктах. В деревне Ушакова Тюменского района теперь без труда можно проехать по улицам Новая и Советская. Старое покрытие здесь пришло в негодность, дорожники заменили основание и укладывают асфальт. К концу недели работы завершат», — отметил губернатор.

В целом по Тюменской области только по нацпроекту дорожники обновят 170 объектов. Больше половины — уже готовы. Общая протяженность отремонтированных по нацпроекту дорог превысит 250 км.

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