В Тюмени загорелся дом в «Речном порту». ВИДЕО

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Сегодня, 21 августа, в жилом районе «Речной порт» в Тюмени произошло возгорание в нежилом здании.
— В 15:48 сегодня поступило сообщение о пожаре в нежилом здании на улице Госпаровской. На место вызова привлекались 5 единиц основной и специальной пожарной техники, 16 сотрудников подразделения Главного управления МЧС России по Тюменской области. Без пострадавших, — прокомментировали «Нашему городу» в пресс-службе регионального МЧС.
По информации ведомства, пожар удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров. Причины происшествия устанавливаются.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области отменили особый противопожарный режим. Постановление об отмене особого противопожарного режима подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.