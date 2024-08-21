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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

В Тюмени загорелся дом в «Речном порту»

В Тюмени загорелся дом в «Речном порту». ВИДЕО

21 августа 2024, 12:19
Фото: 1MI

В Тюмени загорелся дом в «Речном порту»

Возгорание в нежилом здании в районе «Речной порт» произошло сегодня, 21 августа. В редакцию «Наш город» прислали видеоролик с места происшествия.

Сегодня, 21 августа, в жилом районе «Речной порт» в Тюмени произошло возгорание в нежилом здании.

— В 15:48 сегодня поступило сообщение о пожаре в нежилом здании на улице Госпаровской. На место вызова привлекались 5 единиц основной и специальной пожарной техники, 16 сотрудников подразделения Главного управления МЧС России по Тюменской области. Без пострадавших, — прокомментировали «Нашему городу» в пресс-службе регионального МЧС.

По информации ведомства, пожар удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров. Причины происшествия устанавливаются.

Видео: nashgorod.ru
Внимание! В Тюменской области отменили особый противопожарный режим
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области отменили особый противопожарный режим. Постановление об отмене особого противопожарного режима подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

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