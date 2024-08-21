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В Тюмени вырастет предельная плата за техосмотр

В Тюмени вырастет предельная плата за техосмотр

21 августа 2024, 02:34
Фото: 1MI
Предельная плата за техосмотр автомобилей увеличится в Тюменской области. Об этом пишет ura.ru со ссылкой на проект постановления регионального правительства.
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Как следует из проекта, увеличение платы составит 7,3%. Постановление должно вступить в силу в январе 2025 года.

Таким образом, тариф для легкового транспорта составит 1096 рублей, для автобусов — 1878 рублей, для мотоциклов — 385 рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени парковка в границах улиц Ленина — Перекопская — Красина перешла на платный режим работы. Теперь стоимость часа стоянки составляет 25 рублей.

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