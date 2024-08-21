В Тюмени вырастет предельная плата за техосмотр

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Published Сегодня, 02:34
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Как следует из проекта, увеличение платы составит 7,3%. Постановление должно вступить в силу в январе 2025 года.
Таким образом, тариф для легкового транспорта составит 1096 рублей, для автобусов — 1878 рублей, для мотоциклов — 385 рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени парковка в границах улиц Ленина — Перекопская — Красина перешла на платный режим работы. Теперь стоимость часа стоянки составляет 25 рублей.