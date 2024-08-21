В Тюмени под окнами многоэтажки нашли труп

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Труп женщины был найден под окнами дома на улице Широтной. Отмечается, что вызов поступил еще 20 августа в районе двух часов дня. Скорая помощь приехала спустя четыре минуты после вызова. Жизнь пациентки не удалось спасти.
— Вызов поступил 20 августа в 13:23, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 13:27. Медики боролись за жизнь пациентки — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти не удалось, — сообщили «Нашему городу» в пресс-службе департамента здравоохранения.
В настоящий момент по данному факту проводится проверка.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени из окна многоэтажки выпала женщина. Трагедия произошла в субботу, 17 августа, во второй половине дня в Заречном микрорайоне.