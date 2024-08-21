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Published Сегодня, 10:48

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Updated Сегодня, 10:51

В Тюмени под окнами многоэтажки нашли труп

В Тюмени под окнами многоэтажки нашли труп

21 августа 2024, 10:48
Фото: 1MI
В Тюмени на улице Широтной под окнами многоэтажного дома обнаружили тело женщины. Об этом «Нашему городу» рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

Труп женщины был найден под окнами дома на улице Широтной. Отмечается, что вызов поступил еще 20 августа в районе двух часов дня. Скорая помощь приехала спустя четыре минуты после вызова. Жизнь пациентки не удалось спасти.

— Вызов поступил 20 августа в 13:23, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 13:27. Медики боролись за жизнь пациентки — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти не удалось, — сообщили «Нашему городу» в пресс-службе департамента здравоохранения.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка.

Под окнами тюменской многоэтажки нашли труп
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени из окна многоэтажки выпала женщина. Трагедия произошла в субботу, 17 августа, во второй половине дня в Заречном микрорайоне.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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