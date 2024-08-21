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Posted 21 августа, 11:21

Published 21 августа, 11:21

Modified Сегодня, 19:18

Updated Сегодня, 19:18

В Тобольске началось строительство 4-звездочной гостиницы за 2 млрд рублей

В Тобольске началось строительство 4-звездочной гостиницы за 2 млрд рублей

21 августа 2024, 11:21
Фото: 1MI
Новая гостиница на четыре звезды появится в Тобольске. Строители уже начали готовить площадку под возведение объекта, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области, отметив, что планируемый объем вложений в проект составляет около 2 млрд рублей.

Многофункциональный комплекс с четырехзвездочной гостиницей на 120 номеров и SPA-центром планируется построить до конца 2027 года. Туристический объект будет расположен рядом с Базарной площадью в Нижнем посаде Тобольска.

Работы по возведению туристического комплекса выполняет тюменская компания «София-Инвест». Инвестиционное агентство Тюменской области оказало имущественную и финансовую поддержку проекту — инвестору был предоставлен земельный участок без торгов и инвестиционный заем.

В мае 2024 года, во время празднования Дня химика в Тобольске, была заложена «капсула времени» в честь строительства четырехзвездочной гостиницы с термальным комплексом.

Реализация данного проекта будет способствовать развитию туристического потенциала Тобольска и Тюменской области в целом.

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