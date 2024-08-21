В Тобольске началось строительство 4-звездочной гостиницы за 2 млрд рублей

Posted 21 августа, 11:21
Published 21 августа, 11:21
Modified Сегодня, 19:18
Updated Сегодня, 19:18
Многофункциональный комплекс с четырехзвездочной гостиницей на 120 номеров и SPA-центром планируется построить до конца 2027 года. Туристический объект будет расположен рядом с Базарной площадью в Нижнем посаде Тобольска.
Работы по возведению туристического комплекса выполняет тюменская компания «София-Инвест». Инвестиционное агентство Тюменской области оказало имущественную и финансовую поддержку проекту — инвестору был предоставлен земельный участок без торгов и инвестиционный заем.
В мае 2024 года, во время празднования Дня химика в Тобольске, была заложена «капсула времени» в честь строительства четырехзвездочной гостиницы с термальным комплексом.
Реализация данного проекта будет способствовать развитию туристического потенциала Тобольска и Тюменской области в целом.