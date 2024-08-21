Тюменцы все чаще болеют онкологией

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Согласно документу «Состояние онкологической помощи населению России в 2023 году», в Тюменской области выросло количество онкобольных. Таким образом, на конец прошлого года по данным областного популяционного канцеррегистра, на диспансерном учете в регионе состояло 45164 пациента.
Важно отметить, что зачастую злокачественные новообразование находят у людей в предпенсионном или пенсионном возрасте — от 55 до 64 лет.
Подчеркнем, что вышеуказанные данные относятся к Уральскому федеральному округу.
Напомним, во всем мире продолжает разрастаться возрастная яма в показателях смертности между мужчинами и женщинами. Сейчас она уже составляет десять лет. При этом ученые нашли причины того, почему это происходит.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменский хирург прооперировал женщину с большой кистой. Сложная операция длилась семь минут.