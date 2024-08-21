Тюменцы ломают ноги в салонах красоты, умирают под окнами и чаще болеют онкологией.

Тюменка смогла получить полмиллиона от салона красоты, где она сломала ногу. В день происшествия женщина спускалась в подвальное помещение салона на улице Пражской, однако она не заметила ступени за дверью и упала, получив травму. Полгода пострадавшая потратила на восстановление, за что суд и присудил ей крупную сумму компенсации.