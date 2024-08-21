Тюменцы ломают ноги в салонах красоты, умирают под окнами и чаще болеют онкологией.

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти тюменки. Женщину заметили лежащей под окнами многоэтажного дома. Прибывшие на место врачи пытались реанимировать пострадавшую, но спасти ее не удалось.
Тюменка смогла получить полмиллиона от салона красоты, где она сломала ногу. В день происшествия женщина спускалась в подвальное помещение салона на улице Пражской, однако она не заметила ступени за дверью и упала, получив травму. Полгода пострадавшая потратила на восстановление, за что суд и присудил ей крупную сумму компенсации.
Жители Тюменской области стали чаще болеть онкологическими заболеваниями. К концу прошлого года на диспансерном учете по указанному спектру заболеваний на учете находились более 45 тысяч жителей региона. Отмечается, что чаще всего заболевание диагностируют у людей в возрасте от 55 до 64 лет.
Сегодня в район Речпорта тюменцы заметили пожарных. В районе 16 часов здание начал охватывать огонь. Благо пожарным удалось справиться с возгоранием, площадь которого не превысила 20 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.
На улице Невской в Тюмени жители частного дома нашли в огороде необычного паука. Выяснилось, что это Аргиопа Брюнниха, которую чаще можно встретить в азиатских странах. Внешне насекомое напоминает осу и его укусы также болезненны. Однако этот вид пауков не опасен для людей.
И снова тюменским вахтовикам подняли зарплаты. Специалисты отмечают, что медианная зарплата тюменцев, работающих вахтовым методом выросла до 149 тысяч рублей. Но начальники производства могут получать до 200 тысяч рублей, а операторы станков и токари — 190 тысяч рублей.