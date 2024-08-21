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Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Тюменского рыбака затравили за фото с щукой с пальцами в глазах

Тюменского рыбака затравили за фото с щукой с пальцами в глазах

21 августа 2024, 07:29
Фото: Рыбалка в Тюменской области
Рыбака из Тюмени осудили за, якобы, не этичное фото с щукой. Мужчина держит добычу, засунув ей свои пальца в глаза.
Сюжет
Рыбалка
«Отличный улов. Но фото все портит. Можно ведь не показывать такое», — написал Александр Лебедев под постом рыбака.

Большинство мужчин поддержало автора поста, отметив, что на Севере все рыбаки так делают с пойманной щукой.

«А то, что вы ловите на тройники, рвете кишки и жабры, выдираете тройник из пасти? Это нормально? Или вы на конфеты ловите», — ответил возмущенному тюменцу Александр Плотников.
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Рыбак рассказал, что ездил на Мамонтовы озера. Рыба начала воевать сразу и большой улов удалось получить уже через пару часов.

Фото: Рыбалка в Тюменской области

Ранее «Наш город» писал, что тюменец Николай Паклин рассказал, что с последней рыбалки он вернулся с крупной щукой, пойманной в Туре. Однако полакомиться уловом ему не удалось — даже после двухчасовой варки рыба пахла бензином.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Рыбаки#Рыбалка
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