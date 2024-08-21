Тюменского рыбака затравили за фото с щукой с пальцами в глазах

Ранее «Наш город» писал, что тюменец Николай Паклин рассказал, что с последней рыбалки он вернулся с крупной щукой, пойманной в Туре. Однако полакомиться уловом ему не удалось — даже после двухчасовой варки рыба пахла бензином.