Тюменского рыбака затравили за фото с щукой с пальцами в глазах

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
«Отличный улов. Но фото все портит. Можно ведь не показывать такое», — написал Александр Лебедев под постом рыбака.
Большинство мужчин поддержало автора поста, отметив, что на Севере все рыбаки так делают с пойманной щукой.
«А то, что вы ловите на тройники, рвете кишки и жабры, выдираете тройник из пасти? Это нормально? Или вы на конфеты ловите», — ответил возмущенному тюменцу Александр Плотников.
Рыбак рассказал, что ездил на Мамонтовы озера. Рыба начала воевать сразу и большой улов удалось получить уже через пару часов.
Ранее «Наш город» писал, что тюменец Николай Паклин рассказал, что с последней рыбалки он вернулся с крупной щукой, пойманной в Туре. Однако полакомиться уловом ему не удалось — даже после двухчасовой варки рыба пахла бензином.