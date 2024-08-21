Тюменским вахтовикам предлагают зарплату 200 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Так, с начала года, в регионе было открыто 15,5 тысяч вакансий с вахтовым методом работы. Медианная зарплата выросла на 24% — до 149 тысяч рублей.
Чаще всего компании ищут на вахту водителей (12% от всех вахтовых вакансий), машинистов (11%), сварщиков (6%), разнорабочих (5%).
Самую высокую зарплату предлагают начальникам производства — 200 тысяч рублей, операторам станков и токарям — 190 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области озвучили топ-10 самых востребованных специалистов. В перечень вошли монтажники, бетонщики, слесари, овощеводы, машинисты, электрогазосварщики. Для представителей данных профессий в регионе открыты более трех тысяч рабочих мест.