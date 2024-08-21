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Published Сегодня, 06:25

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Updated Сегодня, 06:27

Тюменским вахтовикам предлагают зарплату 200 тысяч рублей

Тюменским вахтовикам предлагают зарплату 200 тысяч рублей

21 августа 2024, 06:25
Фото: 1MI
В августе 2024 года заработные предложения для выхтовиков Тюмени увеличились. Об этом сообщают аналитики hh.ru.

Так, с начала года, в регионе было открыто 15,5 тысяч вакансий с вахтовым методом работы. Медианная зарплата выросла на 24% — до 149 тысяч рублей.

Чаще всего компании ищут на вахту водителей (12% от всех вахтовых вакансий), машинистов (11%), сварщиков (6%), разнорабочих (5%).

Самую высокую зарплату предлагают начальникам производства — 200 тысяч рублей, операторам станков и токарям — 190 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области озвучили топ-10 самых востребованных специалистов. В перечень вошли монтажники, бетонщики, слесари, овощеводы, машинисты, электрогазосварщики. Для представителей данных профессий в регионе открыты более трех тысяч рабочих мест.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Средняя зарплата#Вахтовики
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