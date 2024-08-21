Тюменкам предлагают хирургическое восстановление девственности

Ранее «Наш город» писал, что некоторые тюменские звезды признавались иконами красоты. Однако порою идеальная внешность была не наследственностью, а работой хирургов, которая со временем формировала уже не такие приятные черты лица. Пластический хирург Виктор Куроленко рассказал о том, как звезды испортили свою внешность.