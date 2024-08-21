Тюменкам предлагают хирургическое восстановление девственности

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:39
Провести операцию можно в частных и государственных учреждениях. Так, в областной столице готовы выполнить процедуры в десяти медцентрах.
Самая низкая цена — в городской больнице. Стоимость гименопластики начинается от 5 тысяч рублей. Самая дорогая процедура в частных клиниках. Там ценник может доходить до 42 тысяч, сообщает ura.ru.
Ранее «Наш город» писал, что некоторые тюменские звезды признавались иконами красоты. Однако порою идеальная внешность была не наследственностью, а работой хирургов, которая со временем формировала уже не такие приятные черты лица. Пластический хирург Виктор Куроленко рассказал о том, как звезды испортили свою внешность.