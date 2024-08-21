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Posted Сегодня, 04:37

Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

Тюменкам предлагают хирургическое восстановление девственности

Тюменкам предлагают хирургическое восстановление девственности

21 августа 2024, 04:37
Фото: 1MI
Хирургическое восстановление девственности или гименопластику предлагают врачи Тюмени. Такая услуга для желающих будет платной.

Провести операцию можно в частных и государственных учреждениях. Так, в областной столице готовы выполнить процедуры в десяти медцентрах.

Самая низкая цена — в городской больнице. Стоимость гименопластики начинается от 5 тысяч рублей. Самая дорогая процедура в частных клиниках. Там ценник может доходить до 42 тысяч, сообщает ura.ru.

Ранее «Наш город» писал, что некоторые тюменские звезды признавались иконами красоты. Однако порою идеальная внешность была не наследственностью, а работой хирургов, которая со временем формировала уже не такие приятные черты лица. Пластический хирург Виктор Куроленко рассказал о том, как звезды испортили свою внешность.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Здравоохранение#Пластическая хирургия#Хирургия
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