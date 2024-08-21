Стало известно, как строить города, чтобы меньше страдать от наводнений

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Исследование, позволяющее создать новый подход к моделированию наводнений, было опубликовано в журнале Nature Communications. Эксперты отмечают, что новый метод будет полезен при анализе риска наводнений в разных городах. Об этом сообщает сайт newkhakasiya.online.
Модель, созданная учеными, позволит в будущем легче оценивать риски наводнений, который возникают из-за изменения застройки. Исследователи ориентировались на работы физиков, изучающих сложные системы вроде стекла или сложных жидкостей. Это позволило ученым вывести универсальные принципы, объясняющие различия в уровне опасности стихийных бедствий. Данная модель дает возможность прогнозировать опасность наводнений в масштабах квартала. Она также показала связь между уроном от наводнений и формой городов.
Считается, что глобальные изменения климата принесут с собой ещё больше стихийных бедствий, поэтому население должно быть готово к ним и иметь средства защиты. Ученые сообщают, что перестраивать города, конечно, не надо, но полученные данные будут использоваться при новом строительстве.