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Published Сегодня, 09:20

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Updated Сегодня, 09:22

Стало известно, как строить города, чтобы меньше страдать от наводнений

Стало известно, как строить города, чтобы меньше страдать от наводнений

21 августа 2024, 09:20
Фото: Изображение Midjourney
Ученые изучили дизайн улиц и расположение зданий с помощью метода, который физики используют для изучения элементов в сложных материальных системах. Этот способ помог выяснить, что данные факторы влияют на устойчивость города перед наводнениями.

Исследование, позволяющее создать новый подход к моделированию наводнений, было опубликовано в журнале Nature Communications. Эксперты отмечают, что новый метод будет полезен при анализе риска наводнений в разных городах. Об этом сообщает сайт newkhakasiya.online.

Модель, созданная учеными, позволит в будущем легче оценивать риски наводнений, который возникают из-за изменения застройки. Исследователи ориентировались на работы физиков, изучающих сложные системы вроде стекла или сложных жидкостей. Это позволило ученым вывести универсальные принципы, объясняющие различия в уровне опасности стихийных бедствий. Данная модель дает возможность прогнозировать опасность наводнений в масштабах квартала. Она также показала связь между уроном от наводнений и формой городов.

Считается, что глобальные изменения климата принесут с собой ещё больше стихийных бедствий, поэтому население должно быть готово к ним и иметь средства защиты. Ученые сообщают, что перестраивать города, конечно, не надо, но полученные данные будут использоваться при новом строительстве.

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