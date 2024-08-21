Стало известно, как строить города, чтобы меньше страдать от наводнений

Считается, что глобальные изменения климата принесут с собой ещё больше стихийных бедствий, поэтому население должно быть готово к ним и иметь средства защиты. Ученые сообщают, что перестраивать города, конечно, не надо, но полученные данные будут использоваться при новом строительстве.