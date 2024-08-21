Специалисты СУЭНКО смонтируют СИП в Курганской и Тюменской областях

Нововведения важны как для работы энергетиков, так и для потребителей электроэнергии, считают в компании. К тому же СИП обладает рядом важных преимуществ. Так, среди них выделяют высокую электробезопасность, снижение аварийности и потерь электроэнергии. Кроме того, на линии с изолированным проводом исключены схлестывание проводов, которое часто приводит к аварийным отключениям при сильном ветре, и короткие замыкания. СИП устойчив к негативному воздействию мокрого снега и гололеда.