Специалисты СУЭНКО смонтируют СИП в Курганской и Тюменской областях

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Техническая политика СУЭНКО задала курс на применение СИП в электросетевом хозяйстве с разработкой целевой программы на 2016-й и последующие годы. Это значит, что при строительстве и реконструкции воздушных линий напряжением 0,4 — 6-10 кВ неизолированный провод, как правило, не применяется.
Нововведения важны как для работы энергетиков, так и для потребителей электроэнергии, считают в компании. К тому же СИП обладает рядом важных преимуществ. Так, среди них выделяют высокую электробезопасность, снижение аварийности и потерь электроэнергии. Кроме того, на линии с изолированным проводом исключены схлестывание проводов, которое часто приводит к аварийным отключениям при сильном ветре, и короткие замыкания. СИП устойчив к негативному воздействию мокрого снега и гололеда.
Изоляция из светостабилизированного полиэтилена гарантирует долгий срок эксплуатации — не менее 40 лет. Существенно снижается и риск воровства электроэнергии путем наброса на провод, — подчеркнули в СУЭНКО.
Компания осуществляет специальную целевую программу по замене неизолированного провода на изолированный. Каждый год, анализируя аварийность в электросетевом комплексе, специалисты определяют участки ЛЭП, которые целесообразно перевести на СИП. В первую очередь, это ЛЭП, проходящие по лесистой местности. По итогам 2023 года общая протяженность ВЛ 0,4-10 кВ с самонесущим изолированным проводом составила более 6 тысяч километров.
В 2024-м работы продолжаются в Зауралье (Курган и 24 муниципальных округа), в Тюменской области (Тобольск, Ялуторовск, Заводоуковск, Ишим), а также Тюмени и Тюменском районе. Еженедельно к реализации программы привлечены в среднем 15 бригад СУЭНКО и более 30 единиц спецтехники и, дополнительно, силы 3 подрядных организаций. К середине октября энергетики заменят на СИП провод на 231 воздушной линии 0,4 кВ и 15 воздушных линиях 10 кВ, что в совокупности превысит 200 километров.
Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более 41 тысячи километров, а на балансе находится почти 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше 198 тысяч.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения компания обслуживает в общей сложности более 1 тысячи километров сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений и 3 очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено 7 электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили 3 электромобиля.