Скандально известный тюменский медиаменеджер открыл свой институт в Британии

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Гут называет себя кандидатом психологических наук, основателем Института Адаптивного Интеллекта (AQ) и онлайн-университета по психологии Black Square. В то время как многие россияне закрывают свои фирмы в Великобритании, медиаменеджер, напротив, открывает там предприятие под названием AQ Institutt LTD.
«Оно (Предприятие. — Прим.ред.) зарегистрировано в феврале 2024 года. В учредительных документах предприятия говорится, что оно занимается „другими образовательными услугами“», — передает Telegram-канал Поуехали.
В Тюмени Валерий Гут был известен как основатель и руководитель «УК Гранд Медиа», издававшей популярные журналы National Business и «БАНЗАЙ» с 2005 по 2011 год, а затем журнал «Тюмень». Гут также нелестно отзывался о других изданиях и заявил, что остался всего один деловой журнал — его собственный. А остальные, дескать, приказали долго жить. В итоге оказалось, что издатель преждевременно «похоронил» конкурентов.
Кроме того, бизнесмен был главой «Брендинговой компании ТМН». На которую в 2018 году тюменский правительственный медиахолдинг «Сибинформбюро» подал в суд. Компания требовала с компании Гута 214 тыс рублей.
Затем он покинул Тюмень и основал университет «Черный квадрат». Этот проект предлагает множество курсов по психологии. В Интернете неоднократно обсуждалось, что основатель университета скрывает свое лицо и представляется кандидатом психологических наук, однако не предоставляет никаких документов об образовании. За что его прозвали «Валера Черный квадрат».