Скандально известный тюменский медиаменеджер открыл свой институт в Британии

В Тюмени Валерий Гут был известен как основатель и руководитель «УК Гранд Медиа», издававшей популярные журналы National Business и «БАНЗАЙ» с 2005 по 2011 год, а затем журнал «Тюмень». Гут также нелестно отзывался о других изданиях и заявил, что остался всего один деловой журнал — его собственный. А остальные, дескать, приказали долго жить. В итоге оказалось, что издатель преждевременно «похоронил» конкурентов.