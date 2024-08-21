Синоптики предупреждают тюменцев об опасной погоде. Ожидаются сильные грозы

Posted Сегодня, 01:03
Published Сегодня, 01:03
Modified Сегодня, 01:03
Updated Сегодня, 01:03
В Тюмени 21 августа синоптики обещают небольшой дождь в течение дня, облачную с прояснениями погоду. Утром термометры покажут +12…+20, днем поднимутся до +21, в вечерние часы ожидается +14…+16. Ветер будет дуть со скоростью до 2,8 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:17, закат в 20:04, продолжительность дня 14 часов 47 минут.
В Тобольске 21 августа синоптики обещают кратковременные дожди в течение дня, переменную облачность. Утром термометры покажут +12…+19, к полудню воздух прогреется до +20…+22, в вечернее время суток температура воздуха составит +13…+15. Скорость ветра составит 1,8 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:02, закат в 19:57, продолжительность дня 14 часов 55 минут.
В Ишиме 21 августа синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, кратковременные дожди. В утренние и дневные часы термометры покажут +12…+22, ночью температура воздуха составит +14…+15. Скорость ветра составит 2,9 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:04, закат в 19:45, продолжительность дня 14 часов 41 минута.