Синоптики предупреждают тюменцев об опасной погоде. Ожидаются сильные грозы

В Тюмени 21 августа потеплеет до +23

На юге Тюменской области в среду, 21 августа, ожидаются грозы и дожди. В отдельных районах в утренние и ночные часы туман. Днем максимальная температура воздуха составит +18…+23, ночью +7…+12. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.