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Пропавшую российскую туристку начали искать в Турции

21 августа 2024, 05:10
Россиянка Наталья Сомова пропала в провинции Мугла на юго-востоке Турции. Местный телеканал NTV сообщил, что команды спасателей AFAD уже начали поисковую операцию.

«Началась операция по поиску 48-летней Натальи Сомовой, которая была объявлена пропавшей без вести в районе Мармарис в Мугле», — сказано в сообщении.

Известно, что россиянка 17 августа вышла из отеля на прогулку и не вернулась. О пропаже Натальи заявили ее друзья. Спасатели начали искать туристку в районе туристической тропы Карья, где ее видели в последний раз. В поисках помогают полиция и жандармерия, а также поисково-спасательные собаки, сообщает 360.ru.

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