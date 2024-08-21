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Posted 21 августа, 12:45

Published 21 августа, 12:45

Modified Сегодня, 02:30

Updated Сегодня, 02:30

Правительство Тюменской области и «Юнармия» подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Тюменской области и «Юнармия» подписали соглашение о сотрудничестве

21 августа 2024, 12:45
Фото: nashgorod.ru
Сегодня, 21 августа, правительство Тюменской области и всероссийское движение «Юнармия» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали глава региона Александр Моор и начальник главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный.
Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

«Соглашение сделает более продуктивными наши взаимоотношения. Мы продолжаем выстраивать системную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Это очень актуально сегодня, когда наша страна столкнулась с серьезными и небывалыми вызовами», — подчеркнул глава региона.

Никита Нагорный поблагодарил губернатора Тюменской области и региональное правительство за поддержку движения. Он отметил, что тюменское региональное движение является лидером не только в Уральском федеральном округе, но и в стране.

«Для того чтобы еще больше усилить позиции, дать еще больше возможностей и юнармейцам, и всему движению регионального штаба, мы подписали соглашение, в рамках которого, я уверен, „Юнармия“ будет развиваться еще быстрее и становиться все сильнее в потрясающей Тюменской области», — резюмировал руководитель главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный.

С 19 по 22 августа в Тюмени проходит всероссийский форум «Лидеры Юнармии». Более 100 ребят на территории центра «Аванпост», детского лагеря «Алые паруса» и полигона ТВВИКУ участвуют в различных состязаниях.

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