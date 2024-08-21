Правительство Тюменской области и «Юнармия» подписали соглашение о сотрудничестве

«Для того чтобы еще больше усилить позиции, дать еще больше возможностей и юнармейцам, и всему движению регионального штаба, мы подписали соглашение, в рамках которого, я уверен, „Юнармия“ будет развиваться еще быстрее и становиться все сильнее в потрясающей Тюменской области», — резюмировал руководитель главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный.