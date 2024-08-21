Правительство Тюменской области и «Юнармия» подписали соглашение о сотрудничестве

Posted 21 августа, 12:45
Published 21 августа, 12:45
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
«Соглашение сделает более продуктивными наши взаимоотношения. Мы продолжаем выстраивать системную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Это очень актуально сегодня, когда наша страна столкнулась с серьезными и небывалыми вызовами», — подчеркнул глава региона.
Никита Нагорный поблагодарил губернатора Тюменской области и региональное правительство за поддержку движения. Он отметил, что тюменское региональное движение является лидером не только в Уральском федеральном округе, но и в стране.
«Для того чтобы еще больше усилить позиции, дать еще больше возможностей и юнармейцам, и всему движению регионального штаба, мы подписали соглашение, в рамках которого, я уверен, „Юнармия“ будет развиваться еще быстрее и становиться все сильнее в потрясающей Тюменской области», — резюмировал руководитель главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный.
С 19 по 22 августа в Тюмени проходит всероссийский форум «Лидеры Юнармии». Более 100 ребят на территории центра «Аванпост», детского лагеря «Алые паруса» и полигона ТВВИКУ участвуют в различных состязаниях.