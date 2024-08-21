nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Операция длилась семь минут. Тюменский хирург прооперировал женщину с большой кистой

Операция длилась семь минут. Тюменский хирург прооперировал женщину с большой кистой

21 августа 2024, 11:40
Фото: Изображение Midjourney
В лор-отделении медсанчасти «Нефтяник» на днях прооперировали пациентку с Ямала. Отмечается, что длительность операции составила всего семь минут.

По информации издания Вслух.ru, заведующий лор-отделением медсанчасти «Нефтяник» Алексей Володеев удалил пациентке кисту размером с куриное яйцо. Опухоль выдавливала глазную стенку с одной стороны и стенку черепа с другой.

По словам Володеева, это был достаточно редкий случай большой кисты.

— Пациентку длительно беспокоили головные боли, она жаловалась на раздвоение в глазах, долго обследовалась, — отметил специалист.

Уточняется, что сложная операция была выполнена с помощью эндоскопического доступа через нос (с минимальной травматичностью). Сразу после операции женщина почувствовала облегчение: у нее не болела голова, а раздвоение в глазах — пропало.

Лечить кто-то будет? В Тюмени онкобольному мужчине отказали в важной операции
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени онкобольному мужчине отказали в важной операции.

Читайте также:
Ребенок с лишними пальцами на руках и стопах родился в ТюмениЭто травма на всю жизнь! Тюменки резко осудили идею отговаривать женщин от абортовЖаловался на острые боли: пациента с разрывом стенок желудка спасли тобольские врачи
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Операция
Подпишитесь
Водители уволятся, а цены взлетят? Что будет в Тюмени с такси после 1 сентября?
Сегодня, 06:36
Сложно не поверить. Тюменцы массово подверглись атаке мошенников
Вчера, 09:36
Битва за место. Кто занимает парковочные места в тюменских дворах?
Сегодня, 05:40
Тюменского рыбака затравили за фото с щукой с пальцами в глазах
Сегодня, 07:29
Лечить кто-то будет? В Тюмени онкобольному мужчине отказали в важной операции
Сегодня, 06:35
На СВО погиб выпускник школы в Тюменской области
Сегодня, 09:00