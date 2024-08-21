Операция длилась семь минут. Тюменский хирург прооперировал женщину с большой кистой

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
По информации издания Вслух.ru, заведующий лор-отделением медсанчасти «Нефтяник» Алексей Володеев удалил пациентке кисту размером с куриное яйцо. Опухоль выдавливала глазную стенку с одной стороны и стенку черепа с другой.
По словам Володеева, это был достаточно редкий случай большой кисты.
— Пациентку длительно беспокоили головные боли, она жаловалась на раздвоение в глазах, долго обследовалась, — отметил специалист.
Уточняется, что сложная операция была выполнена с помощью эндоскопического доступа через нос (с минимальной травматичностью). Сразу после операции женщина почувствовала облегчение: у нее не болела голова, а раздвоение в глазах — пропало.