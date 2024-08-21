Максимум погружения: китаец собрал дома танк, чтобы играть в World of Tanks. ВИДЕО

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Китайский игрок настолько увлекся игрой в World of Tanks, что даже выбрал в качестве никнейма самое известное в мире русское ругательство. Сначала он создал установку, которая стреляет бутылками с газировкой. А теперь он усовершенствовал ее, добавив корпус, имитирующий танк, внутри которого находятся мониторы.
Теперь игрок сможет ощутить себя почти настоящим танкистом, хотя в настоящем танке, конечно, не так много места. Играть в созданном геймером пространстве будет не слишком удобно, но зато парень смог и с друзьями развлечься и популярности набрать, передает «Новая Хакасия».
Ранее «Наш город» писал, что жителям Тюмени стал доступен маркетплейс туманного гейминга. Играть на платформе можно с помощью любого игрового геймпада. В ней используется технология компьютерного зрения, позволяющая автоматизировать сложные действия, например, нажимать дополнительные кнопки во время игры.