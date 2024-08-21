Максимум погружения: китаец собрал дома танк, чтобы играть в World of Tanks. ВИДЕО

Теперь игрок сможет ощутить себя почти настоящим танкистом, хотя в настоящем танке, конечно, не так много места. Играть в созданном геймером пространстве будет не слишком удобно, но зато парень смог и с друзьями развлечься и популярности набрать, передает «Новая Хакасия».