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Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Геймер в Китае построил у себя дома танк, чтобы играть в нем в World of Tanks

Максимум погружения: китаец собрал дома танк, чтобы играть в World of Tanks. ВИДЕО

21 августа 2024, 10:50
Фото: 1MI

Геймер в Китае построил у себя дома танк, чтобы играть в нем в World of Tanks

Геймер создал у себя дома танк, чтобы играть с друзьями в World of Tanks, полностью погрузившись в атмосферу игры.

Китайский игрок настолько увлекся игрой в World of Tanks, что даже выбрал в качестве никнейма самое известное в мире русское ругательство. Сначала он создал установку, которая стреляет бутылками с газировкой. А теперь он усовершенствовал ее, добавив корпус, имитирующий танк, внутри которого находятся мониторы.

Видео: соцсети
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Теперь игрок сможет ощутить себя почти настоящим танкистом, хотя в настоящем танке, конечно, не так много места. Играть в созданном геймером пространстве будет не слишком удобно, но зато парень смог и с друзьями развлечься и популярности набрать, передает «Новая Хакасия».

Ранее «Наш город» писал, что жителям Тюмени стал доступен маркетплейс туманного гейминга. Играть на платформе можно с помощью любого игрового геймпада. В ней используется технология компьютерного зрения, позволяющая автоматизировать сложные действия, например, нажимать дополнительные кнопки во время игры.

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#Виктория Загитова#Общество#Видео#Тюмень#Тюменская область#Компьютеры#Игры#Юмор#Компьютерные игры
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