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«Магазин сокровищ» открыт: «Пятерочка» запустила новую коллекцию легендарных монет

«Магазин сокровищ» открыт: «Пятерочка» запустила новую коллекцию легендарных монет

21 августа 2024, 12:21
Фото: «Пятерочка»
Реклама. ООО «Агроторг» . erid: LjN8KDXRM
В преддверии начала нового учебного года торговая сеть «Пятерочка» запустила моментальную акцию «Магазин сокровищ 2». До 30 сентября 2024 года юные гости магазина смогут собрать новую коллекцию полюбившихся монет и выиграть главный приз — «Пятерочку» из золота.

Сокровища на каждом шагу

«Магазин сокровищ» знаком не только детям, но и их родителям. В прошлом году акция стала настолько популярной, что после ее завершения в соцсетях торговой сети приходили сотни сообщений с просьбой продлить приключения для юных кладоискателей. Именно поэтому «Пятерочка» вновь выпустила уникальную коллекцию монет, но уже в новом прочтении.

На этот раз сокровища будут поджидать мальчишек и девчонок на каждом шагу. Уже имеющуюся коллекцию можно пополнить 27 разными монетами — 10 «золотыми», 8 «серебряными», 8 «медными» и 1 эксклюзивной — из сияющего «золота». Все они обладают уникальным дизайном и легендами. В дальнейшем монеты пригодятся для игр, обмена с друзьями или создания модных аксессуаров. Например, браслета или стильного брелока для рюкзака. А если включить фантазию, то получится настоящий шедевр, подчеркивающий индивидуальность его владельца.

На сайте klad2.5ka.ru искателей сокровищ ждет увлекательный квест. После его прохождения откроется много интересной информации о странах мира, традиции разных народов, мифы и легенды.

Фото: «Пятерочка»

Как собрать всю коллекцию и выиграть приз?

Чтобы принять участие в новой увлекательной акции, нужно совершать покупки в магазинах торговой сети или делать заказы с доставкой на дом. За каждые 600 рублей в чеке или за покупку определенного количества товаров-партнеров акции гость получит одну монету*. Кроме того, внутри каждой упаковки напечатан уникальный код. Зарегистрировав его в мобильном приложении «Пятерочка», покупатели станут участниками еженедельного розыгрыша путешествия и подарочных сертификатов на покупку:

  • Товаров в магазинах торговой сети в количестве 800 единиц,
  • Бытовой техники и электроники в количестве 10 единиц,
  • Спортивного инвентаря в количестве 30 единиц,
  • Аксессуаров для путешествий в количестве 20 единиц.

По итогам акции будет разыгран главный приз — золотая монета. Чем больше уникальных кодов покупатель зарегистрирует, тем выше шанс стать победителем.

Примечательно, что монеты доступны к покупке за 60 рублей на кассах магазинов. Здесь же можно приобрести альбом для коллекционирования с игрой внутри за 349 рублей.

Новая онлайн-игра — «На старт, внимание, марш!»

Для особо увлеченных гостей в мобильном приложении «Пятерочка» появилась новая игра «Магазин сокровищ 2». В ней предусмотрено 2 популярных механики и 60 уровней различной сложности. За выполнение заданий игроков будут ждать гарантированные подарки от торговой сети и партнеров. При прохождении определенных уровней игроки получат шанс стать обладателями товаров для благоустройства дома, игровой приставки, туристической путевки и других призов.

Все подробности об акции и условиях участия можно узнать на сайте klad2.5ka.ru.

*Монета не выдается за приобретение алкогольной и табачной продукции, уцененного товара и лотерейных билетов.

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