«Магазин сокровищ» открыт: «Пятерочка» запустила новую коллекцию легендарных монет

На этот раз сокровища будут поджидать мальчишек и девчонок на каждом шагу. Уже имеющуюся коллекцию можно пополнить 27 разными монетами — 10 «золотыми», 8 «серебряными», 8 «медными» и 1 эксклюзивной — из сияющего «золота». Все они обладают уникальным дизайном и легендами. В дальнейшем монеты пригодятся для игр, обмена с друзьями или создания модных аксессуаров. Например, браслета или стильного брелока для рюкзака. А если включить фантазию, то получится настоящий шедевр, подчеркивающий индивидуальность его владельца.