«Магазин сокровищ» открыт: «Пятерочка» запустила новую коллекцию легендарных монет

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Сокровища на каждом шагу
«Магазин сокровищ» знаком не только детям, но и их родителям. В прошлом году акция стала настолько популярной, что после ее завершения в соцсетях торговой сети приходили сотни сообщений с просьбой продлить приключения для юных кладоискателей. Именно поэтому «Пятерочка» вновь выпустила уникальную коллекцию монет, но уже в новом прочтении.
На этот раз сокровища будут поджидать мальчишек и девчонок на каждом шагу. Уже имеющуюся коллекцию можно пополнить 27 разными монетами — 10 «золотыми», 8 «серебряными», 8 «медными» и 1 эксклюзивной — из сияющего «золота». Все они обладают уникальным дизайном и легендами. В дальнейшем монеты пригодятся для игр, обмена с друзьями или создания модных аксессуаров. Например, браслета или стильного брелока для рюкзака. А если включить фантазию, то получится настоящий шедевр, подчеркивающий индивидуальность его владельца.
На сайте klad2.5ka.ru искателей сокровищ ждет увлекательный квест. После его прохождения откроется много интересной информации о странах мира, традиции разных народов, мифы и легенды.
Как собрать всю коллекцию и выиграть приз?
Чтобы принять участие в новой увлекательной акции, нужно совершать покупки в магазинах торговой сети или делать заказы с доставкой на дом. За каждые 600 рублей в чеке или за покупку определенного количества товаров-партнеров акции гость получит одну монету*. Кроме того, внутри каждой упаковки напечатан уникальный код. Зарегистрировав его в мобильном приложении «Пятерочка», покупатели станут участниками еженедельного розыгрыша путешествия и подарочных сертификатов на покупку:
По итогам акции будет разыгран главный приз — золотая монета. Чем больше уникальных кодов покупатель зарегистрирует, тем выше шанс стать победителем.
Примечательно, что монеты доступны к покупке за 60 рублей на кассах магазинов. Здесь же можно приобрести альбом для коллекционирования с игрой внутри за 349 рублей.
Новая онлайн-игра — «На старт, внимание, марш!»
Для особо увлеченных гостей в мобильном приложении «Пятерочка» появилась новая игра «Магазин сокровищ 2». В ней предусмотрено 2 популярных механики и 60 уровней различной сложности. За выполнение заданий игроков будут ждать гарантированные подарки от торговой сети и партнеров. При прохождении определенных уровней игроки получат шанс стать обладателями товаров для благоустройства дома, игровой приставки, туристической путевки и других призов.
Все подробности об акции и условиях участия можно узнать на сайте klad2.5ka.ru.
*Монета не выдается за приобретение алкогольной и табачной продукции, уцененного товара и лотерейных билетов.