Камчатский госуниверситет вошел в состав консорциума РЭО

Ольга Ребковец подчеркнула, что для университета крайне важно вступить в консорциум, так как в настоящее время он сосредоточен на максимальном вкладе в социально-экономическое развитие Камчатского края. Вуз запускает исследования и разрабатывает технологии, направленные на поддержку основных секторов экономики региона и сохранение его уникальной природы. Также вуз занимается подготовкой квалифицированных специалистов для экономики устойчивого развития и формирования у населения региона экологической осознанности и культуры потребления. Ребковец выразила уверенность, что участие в консорциуме позволит вузу улучшить эту работу и запустить важные проекты для Камчатского края и всей России.