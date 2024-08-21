Камчатский госуниверситет вошел в состав консорциума РЭО

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Соответствующий договор был подписан с Российским экологическим оператором (РЭО).
Как сообщает издание 56orb.ru, подписание соглашения произошло на форуме «Экосистема. Заповедный край», который прошел 21 августа на Камчатке, в ходе деловой программы мероприятия.
Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул, что привлечение нового университета в консорциум является важным этапом для развития отрасли обращения с отходами. Теперь сотрудничество РЭО с ведущим высшим учебным заведением региона будет значительно расширено. В рамках взаимодействия РЭО и КамГУ имени Витуса Беринга будет проводиться подготовка специалистов в сфере устойчивого развития и экономики замкнутого цикла.
Ольга Ребковец, и. о. ректора КамГУ, подписала меморандум о вступлении высшего учебного заведения в консорциум. Этот университет стал 45-м членом консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла.
Ольга Ребковец подчеркнула, что для университета крайне важно вступить в консорциум, так как в настоящее время он сосредоточен на максимальном вкладе в социально-экономическое развитие Камчатского края. Вуз запускает исследования и разрабатывает технологии, направленные на поддержку основных секторов экономики региона и сохранение его уникальной природы. Также вуз занимается подготовкой квалифицированных специалистов для экономики устойчивого развития и формирования у населения региона экологической осознанности и культуры потребления. Ребковец выразила уверенность, что участие в консорциуме позволит вузу улучшить эту работу и запустить важные проекты для Камчатского края и всей России.
Напомним, что в 2021 году Российский экологический оператор учредил консорциум «Экономика замкнутого цикла», который объединил представителей образования, науки, промышленности и сферы обращения с твердыми коммунальными отходами.