Как не ошибиться при выборе косметики

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Прежде всего компании манипулируют нашим восприятием цвета, выбирая для упаковки натуральные оттенки и изображения растений. Крем в зеленой упаковке, да еще и со словом «Фитокосметика», автоматически воспринимается нами как экологически чистый и полезный продукт. Об этом пишет newia.ru.
Еще один способ подчеркнуть натуральность товара — это материал для упаковки. Например, использование бумаги создает впечатление натуральности. Однако многие потребители не осознают, что это может быть обманом. Если бумага не подлежит переработке, она может нанести гораздо больший вред экологии, чем пластик.
Маркировка «Без консервантов» должна создать у покупателя впечатление, что продукт выполнен исключительно из природных компонентов и не содержит искусственных добавок. Однако специалисты спешат разочаровать: на самом деле косметики без консервантов не существует, ведь именно они обеспечивают долговременное хранение кремов и остальных средств, позволяя им не портиться в течение нескольких дней. Но стоит отметить, что консерванты могут быть как натурального, так и синтетического происхождения.
Более того, если производитель шампуней утверждает, что их продукт поможет устранить секущиеся кончики, ему также не стоит верить, так как ни одно даже качественное средство не способно восстановить поврежденные волосы. То же самое можно сказать и о шампунях против перхоти: поскольку перхоть является признаком хронического заболевания кожи головы, от нее можно избавиться только с помощью специализированных лечебных шампуней.