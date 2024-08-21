Как не ошибиться при выборе косметики

Более того, если производитель шампуней утверждает, что их продукт поможет устранить секущиеся кончики, ему также не стоит верить, так как ни одно даже качественное средство не способно восстановить поврежденные волосы. То же самое можно сказать и о шампунях против перхоти: поскольку перхоть является признаком хронического заболевания кожи головы, от нее можно избавиться только с помощью специализированных лечебных шампуней.