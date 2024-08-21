Будет еще дороже: в Тюмени значительно поднимут цены на такси

Владелец таксопарка сообщил, что водители, которые не сотрудничают с агрегаторами, планируют повысить цены на услуги по перевозке пассажиров на 25%. По его словам, они воспользовались шумихой вокруг лицензий и специальных полисов ОСАГО, которые с 1 сентября будут необходимы для работы в такси.