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Будет еще дороже: в Тюмени значительно поднимут цены на такси

Будет еще дороже: в Тюмени значительно поднимут цены на такси

21 августа 2024, 05:11
Фото: 1MI
Тюменские таксисты планируют существенно увеличить стоимость своих услуг. Об этом рассказал собеседник издания URA.RU.
Сюжет
Таксист

Владелец таксопарка сообщил, что водители, которые не сотрудничают с агрегаторами, планируют повысить цены на услуги по перевозке пассажиров на 25%. По его словам, они воспользовались шумихой вокруг лицензий и специальных полисов ОСАГО, которые с 1 сентября будут необходимы для работы в такси.

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«Многие водители уже заявили, что будут поднимать цены на свои услуги», — отметил собеседник URA.RU.

Будут ли агрегаторы такси повышать стоимость, пока неясно.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские таксисты в сентябре могут остаться без работы. Причиной тому станут изменения в федеральном законе. Осенью для водителей станет обязательным наличие специальных разрешений на осуществление пассажирских перевозок.

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#Виктория Загитова#Общество#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Водители#Такси#Таксист#Служба такси#Подорожание
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