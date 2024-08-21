Будет еще дороже: в Тюмени значительно поднимут цены на такси

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Владелец таксопарка сообщил, что водители, которые не сотрудничают с агрегаторами, планируют повысить цены на услуги по перевозке пассажиров на 25%. По его словам, они воспользовались шумихой вокруг лицензий и специальных полисов ОСАГО, которые с 1 сентября будут необходимы для работы в такси.
«Многие водители уже заявили, что будут поднимать цены на свои услуги», — отметил собеседник URA.RU.
Будут ли агрегаторы такси повышать стоимость, пока неясно.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские таксисты в сентябре могут остаться без работы. Причиной тому станут изменения в федеральном законе. Осенью для водителей станет обязательным наличие специальных разрешений на осуществление пассажирских перевозок.