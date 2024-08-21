Бродячая собака покусала маленького тюменца. Администрация выплатит компенсацию

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Инцидент произошел в марте 2023 года. Бездомная собака напала на мальчика, когда он возвращался домой из школы. Ребенку понадобилась медицинская помощь. После лечения его родители обратились в прокуратуру. Правоохранительные органы начали проверку.
«В целях защиты прав и законных интересов ребенка, прокуратура Ярковского района направила в суд исковое заявление о взыскании с администрации Ярковского муниципального района компенсации морального вреда», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы выгуливают собак бойцовских пород возле детских площадок. Жительница заречной части города рассказала, что некоторые собаководы позволяют себе выводить собак бойцовских пород на прогулку без поводков и намордников.