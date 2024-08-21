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Updated Сегодня, 05:19

В Тюменской области выплатят компенсацию укушенному бродячей собакой ребенку

Бродячая собака покусала маленького тюменца. Администрация выплатит компенсацию

21 августа 2024, 04:32
Фото: 1MI

В Тюменской области выплатят компенсацию укушенному бродячей собакой ребенку

Администрация Ярковского района Тюменской области выплатит 50 тысяч рублей школьнику, который пострадал от нападения бродячей собаки.
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Инцидент произошел в марте 2023 года. Бездомная собака напала на мальчика, когда он возвращался домой из школы. Ребенку понадобилась медицинская помощь. После лечения его родители обратились в прокуратуру. Правоохранительные органы начали проверку.

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«В целях защиты прав и законных интересов ребенка, прокуратура Ярковского района направила в суд исковое заявление о взыскании с администрации Ярковского муниципального района компенсации морального вреда», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы выгуливают собак бойцовских пород возле детских площадок. Жительница заречной части города рассказала, что некоторые собаководы позволяют себе выводить собак бойцовских пород на прогулку без поводков и намордников.

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#Виктория Загитова#Общество#Тюмень#Ребенок#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Укусы#Бродячие собаки#Бездомная собака
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