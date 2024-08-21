Битва за место. Кто занимает парковочные места в тюменских дворах?

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
На припаркованные грузовики недавно пожаловались жители заречной части города, а также с проблемой сталкиваются жильцы ЖК в районе объездной, где фуры периодически останавливаются на ночлег. По сообщениям тюменцев, договориться с водителями не удается, в лучшем случае просьбу проигнорируют, а в худшем — начнется словесная перепалка.
«Однако можно молча зафиксировать факт того, что грузовой автомобиль находится на парковке жилого дома. Для этого нужно сделать 2 фотографии с разницей в 10-15 минут, чтобы было очевидно — водитель не просто проезжал мимо. Эти снимки направляем в Госавтоинспекцию и нарушитель будет наказан за прямое нарушение ПДД. Также можно вызвать инспектора к месту нарушения», — объясняет юрист Григорий Ковалев.
Закон, в случае с грузовиками, на стороне собственников и жильцов дома. В ПДД прописано, что оставлять на придомовых территориях грузовики массой более 3,5 тонн запрещено. Грузовики должны выбирать для парковки специально выделенные для этих целей зоны.
Занимают парковочные места во дворах и таксисты. Не раз горожане жаловались, что в некоторых районах чуть ли не устраивают таксопарки, отбирая у жильцов и так малочисленные места для парковки. Однако решить эту проблему будет куда сложнее.
Юрист Ковалев указывает, что отдельного нормативного акта, который регламентирует правила парковки на придомовой территории. Только в части 1 статьи 36 ЖК РФ указано, что земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, принадлежит собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности.
«То есть по сути земля тоже принадлежит собственникам в равной доле. И если кто-то без согласия соседей занимает или использует эту территорию в личных целях, то это можно расценивать, как административное нарушение. Но нужно еще доказать, что парковка — это факт занятия территории. С этим точно будут сложности», — указывает юрист.
Он также говорит о том, что, например, в Москве, проблему можно было бы решить значительно проще, ведь на территории того города действует приказ Минтранса, запрещающий парковку коммерческого транспорта в ущерб жильцам. Однако такие правила работают только на территории городов федерального значения.
К тому же сложности могут возникнуть с тем, что таксисты часто зарегистрированы на разные ИП, что также усложняет процесс доказывания факта организованного занятия парковочной зоны. А потому в этом случае наиболее разумный путь — попытаться договориться или обратиться в сервис такси, попытавшись сослаться на подрыв деловой репутации.
Особое раздражение вызывают автомобили и прицепы, которые месяцами или даже годами занимают парковочное место безвылазно. Часто даже неизвестно, кому принадлежит машина и что с ней можно сделать.
Однако можно добиться эвакуации брошенных машин, для этого можно стоит обратиться в Госавтоинспекцию, управляющую компанию или на портал «Тюмень-наш дом». Во всех трех случаях собственнику сначала выпишут первое предупреждение. Если же он не уберет технику, то последует второе., а третьего уже не будет машину заберут на спецстоянку.
«Вообще практика показывает, что значительная часть брошенных автомобилей не нужна собственникам, их не увозят с парковки и за ними не приезжают на спецстоянку, эти машины потом продают с молотка», — говорит Ковалев.
К тому же автомобиль оставленный на длительное время может представлять опасность. И потому по жалобе недовольных и игнорированию требований собственником, машину практически гарантировано вывезут, освободив место для других автомобилей.
«На самом деле самая большая проблема тут — это не таксисты и бесхозные машины, а маленькие парковки. Проблема в том, что закон не определяет число парковочных мест, а стоило бы. Тогда таких конфликтов бы не возникало», — считает юрист.
Отметим, что сейчас в Тюмени в некоторых даже новых жилых комплексах на 5-7 домов, предусмотрено лишь несколько десятков парковочных мест.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что парковка в границах улиц Ленина — Перекопская — Красина перешла на платный режим работы.