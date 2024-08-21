Битва за место. Кто занимает парковочные места в тюменских дворах?

Однако можно добиться эвакуации брошенных машин, для этого можно стоит обратиться в Госавтоинспекцию, управляющую компанию или на портал «Тюмень-наш дом». Во всех трех случаях собственнику сначала выпишут первое предупреждение. Если же он не уберет технику, то последует второе., а третьего уже не будет машину заберут на спецстоянку.