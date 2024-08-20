Выгнали из страны и оштрафовали: что натворил в Тюмени уроженец Узбекистана?

Ранее «Наш город» писал, что за полгода из Тюменской области выгнали несколько сотен мигрантов. С начала года в Тюменской области было проведено около двух тысяч проверок по нарушениям в сфере миграционного законодательства. Было выявлено более 5 тысяч нарушений, что более чем 25% больше, чем в 2023 году.