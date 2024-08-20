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Из Тюмени выдворили мигранта-узбека

Выгнали из страны и оштрафовали: что натворил в Тюмени уроженец Узбекистана?

20 августа 2024, 07:36
Фото: 1MI

Из Тюмени выдворили мигранта-узбека

Викуловский районный суд Тюменской области признал уроженца Узбекистана виновным в нарушении правил пребывания в России.

Мужчина въехал на территорию РФ 13 мая 2024 года. 8 августа 2023 года он получил патент, который не стал продлевать. За новым патентом в территориальный орган исполнительной власти в сфере миграции мужчина не обращался.

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«‎В судебном заседании Назарбеков свою вину в совершении административного правонарушения признал, допустил нарушение миграционного законодательства, т. к. знал, что срок патента истек 08 августа 2024 года, но по невнимательности перепутал срок выезда», — сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Мигранта оштрафовали на сумму в 2 000 рублей и приняли решение о его административном выдворении за пределы РФ. Он должен будет покинуть страну самостоятельно, под контролем соответствующих органов.

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Ранее «Наш город» писал, что за полгода из Тюменской области выгнали несколько сотен мигрантов. С начала года в Тюменской области было проведено около двух тысяч проверок по нарушениям в сфере миграционного законодательства. Было выявлено более 5 тысяч нарушений, что более чем 25% больше, чем в 2023 году.

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#Виктория Загитова#Общество#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#Миграция#Незаконная миграция#Федеральная миграционная служба#Трудовая миграция#Тюменский суд
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