Выгнали из страны и оштрафовали: что натворил в Тюмени уроженец Узбекистана?

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Мужчина въехал на территорию РФ 13 мая 2024 года. 8 августа 2023 года он получил патент, который не стал продлевать. За новым патентом в территориальный орган исполнительной власти в сфере миграции мужчина не обращался.
«В судебном заседании Назарбеков свою вину в совершении административного правонарушения признал, допустил нарушение миграционного законодательства, т. к. знал, что срок патента истек 08 августа 2024 года, но по невнимательности перепутал срок выезда», — сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Мигранта оштрафовали на сумму в 2 000 рублей и приняли решение о его административном выдворении за пределы РФ. Он должен будет покинуть страну самостоятельно, под контролем соответствующих органов.
Ранее «Наш город» писал, что за полгода из Тюменской области выгнали несколько сотен мигрантов. С начала года в Тюменской области было проведено около двух тысяч проверок по нарушениям в сфере миграционного законодательства. Было выявлено более 5 тысяч нарушений, что более чем 25% больше, чем в 2023 году.