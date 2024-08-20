В Тюменской области растет спрос на доставку товаров до маркетплейсов

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Согласно актуальным данным пресс-службы сервиса, в Тюменской области количество объявлений за аналогичный период времени увеличилось в пять раз.
За последний год спрос на комплекс услуг с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки (фулфилмент) в Тюмени увеличился в 6,5 раз. Предложение фулфилмент-услуг в нашем городе увеличилось в 3 раза за прошлый год.
Также выросла и востребованность грузоперевозок.
— Представители малого и среднего бизнеса все чаще обращаются к рынку частных услуг для организации междугородних грузоперевозок — спрос на них вырос на 34% за первые полгода 2024 года, — говорится в сообщении.
Вообще, с ростом спроса на рынке наблюдается и активный рост предложения услуг от фулфилмент-операторов и частных перевозчиков. Ожидается развитие рынка фулфилмент-услуг и грузоперевозок, подчеркнули аналитики «Авито Услуги».
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области вырос спрос на услуги по ремонту загородных домов.