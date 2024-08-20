В Тюменской области растет спрос на доставку товаров до маркетплейсов

За последний год спрос на комплекс услуг с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки (фулфилмент) в Тюмени увеличился в 6,5 раз. Предложение фулфилмент-услуг в нашем городе увеличилось в 3 раза за прошлый год.