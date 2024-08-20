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В Тюменской области растет спрос на доставку товаров до маркетплейсов

В Тюменской области растет спрос на доставку товаров до маркетплейсов

20 августа 2024, 14:10
Фото: 1MI
По информации интернет-сервиса для размещения объявлений «Авито Услуги», в Тюменской области спрос на услуги по комплектации и упаковке товаров для маркетплейсов увеличился в 3,5 раза с начала года.

Согласно актуальным данным пресс-службы сервиса, в Тюменской области количество объявлений за аналогичный период времени увеличилось в пять раз.

За последний год спрос на комплекс услуг с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки (фулфилмент) в Тюмени увеличился в 6,5 раз. Предложение фулфилмент-услуг в нашем городе увеличилось в 3 раза за прошлый год.

Также выросла и востребованность грузоперевозок.

— Представители малого и среднего бизнеса все чаще обращаются к рынку частных услуг для организации междугородних грузоперевозок — спрос на них вырос на 34% за первые полгода 2024 года, — говорится в сообщении.

Вообще, с ростом спроса на рынке наблюдается и активный рост предложения услуг от фулфилмент-операторов и частных перевозчиков. Ожидается развитие рынка фулфилмент-услуг и грузоперевозок, подчеркнули аналитики «Авито Услуги».

В Тюменской области вырос спрос на услуги по ремонту загородных домов
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области вырос спрос на услуги по ремонту загородных домов.

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