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В Тюмени погаснут более 10 светофоров — когда?

В Тюмени погаснут более 10 светофоров — когда?

20 августа 2024, 10:40
Фото: 1MI
По информации пресс-службы «Тюменьгортранс», в Тюмени утром 21 августа погаснут сразу 11 светофоров. Причина — плановые работы на сетях электроснабжения.

Завтра, 21 августа, в 8 часов утра по причине плановых работ на сетях электроснабжения сразу 11 светофоров перестанут работать.

По информации пресс-службы «Тюменьгортранс», в квадрате проблемных перекрестков окажутся улицы Республики, Володарского, Энергетиков и Советская в центре Тюмени.

Известно, что работа светофоров будет восстановлена в 17 часов вечера.

Центр Тюмени парализовали пробки
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Ранее «Наш город» писал о том, что центр Тюмени парализовали пробки. Затор образовался на участке улицы Воровского — от 50 лет Октября до Республики, на 50 лет Октября — от Воровского до Республики и на улице Республики — в районе сквера Изыскателей.

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