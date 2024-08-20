В Тюмени погаснут более 10 светофоров — когда?

Ранее «Наш город» писал о том, что центр Тюмени парализовали пробки. Затор образовался на участке улицы Воровского — от 50 лет Октября до Республики, на 50 лет Октября — от Воровского до Республики и на улице Республики — в районе сквера Изыскателей.