В Тюмени погаснут более 10 светофоров — когда?

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Завтра, 21 августа, в 8 часов утра по причине плановых работ на сетях электроснабжения сразу 11 светофоров перестанут работать.
По информации пресс-службы «Тюменьгортранс», в квадрате проблемных перекрестков окажутся улицы Республики, Володарского, Энергетиков и Советская в центре Тюмени.
Известно, что работа светофоров будет восстановлена в 17 часов вечера.
Ранее «Наш город» писал о том, что центр Тюмени парализовали пробки. Затор образовался на участке улицы Воровского — от 50 лет Октября до Республики, на 50 лет Октября — от Воровского до Республики и на улице Республики — в районе сквера Изыскателей.