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Published Сегодня, 03:42

Modified Сегодня, 03:44

Updated Сегодня, 03:44

Жители Тюмени стали свидетелями Суперлуния

В небе над Тюменью взошла Осетровая Луна. ФОТО

20 августа 2024, 03:42
Фото: nashgorod.ru

Жители Тюмени стали свидетелями Суперлуния

Жители Тюмени сегодня ночью стали свидетелями необычного явления — Суперлуния и Голубой Луны. Фотографиями одного из самых редких Суперлуний (Осетровой Луны) горожане поделились в социальных сетях.

Суперлуние — это явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Благодаря чему можно наблюдать более крупный размер лунного диска, чем обычно.

Фото: nashgorod.ru

Отметим, что Суперлуния происходят несколько раз в год. В этом году всего будет четыре Суперлуния. Следующие ожидаются 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.

Фото: ЧП Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что в ночь с 12 на 13 августа жители Тюменской области наблюдали полярное сияние. Причиной его появления стала мощная магнитная буря, обрушившаяся на Землю.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Луна
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