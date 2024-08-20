В небе над Тюменью взошла Осетровая Луна. ФОТО

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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Суперлуние — это явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Благодаря чему можно наблюдать более крупный размер лунного диска, чем обычно.
Отметим, что Суперлуния происходят несколько раз в год. В этом году всего будет четыре Суперлуния. Следующие ожидаются 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.
Ранее «Наш Город» писал, что в ночь с 12 на 13 августа жители Тюменской области наблюдали полярное сияние. Причиной его появления стала мощная магнитная буря, обрушившаяся на Землю.