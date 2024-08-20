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Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Тюменцы выгуливают собак бойцовских пород возле детских площадок

Тюменцы выгуливают собак бойцовских пород возле детских площадок

20 августа 2024, 10:53
Фото: 1MI
В заречной части нашего города собак бойцовских пород выгуливают рядом с детскими зонами. Об этом тюменцы с детьми жалуются в социальных сетях.

Тюменка рассказала, что в заречной части города некоторые собаководы позволяют себе выводить собак бойцовских пород на прогулку без поводков и намордников.

— Мы живем в многоквартирном доме. Во дворе — огромная детская площадка, рядом с которой постоянно выгуливают собак. В том числе, бойцовских пород. Такое соседство, конечно, напрягает, потому что никогда не знаешь, как поведут себя животные, — рассказала агентству URA.RU обеспокоенная женщина.

Другой горожанин добавил, что на замечания жильцов собаководы не реагируют, говоря, что животное никого не укусит.

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