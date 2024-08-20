Тюменцы выгуливают собак бойцовских пород возле детских площадок

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Тюменка рассказала, что в заречной части города некоторые собаководы позволяют себе выводить собак бойцовских пород на прогулку без поводков и намордников.
— Мы живем в многоквартирном доме. Во дворе — огромная детская площадка, рядом с которой постоянно выгуливают собак. В том числе, бойцовских пород. Такое соседство, конечно, напрягает, потому что никогда не знаешь, как поведут себя животные, — рассказала агентству URA.RU обеспокоенная женщина.
Другой горожанин добавил, что на замечания жильцов собаководы не реагируют, говоря, что животное никого не укусит.