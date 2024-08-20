Тюменский завод подвел первые итоги после внедрения бережливого производства

«По итогам Дня информирования хотелось бы отметить ряд уже полученных положительных эффектов для предприятия. Это снижение объема незавершенного производства и времени протекания процесса. И, как следствие, уже виден рост производительности труда, что, безусловно, радует. Мы увидели активную вовлечённость сотрудников предприятия в реализацию проекта. Да, пройдена только половина пути, но есть уверенность, что с таким настроем и при поддержке специалистов Регионального центра компетенций предприятие добьётся поставленных целей», — поделился мнением Василий Котелевец, главный специалист отдела технологического развития Департамента инвестиционной политики.