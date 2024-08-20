Тюменский завод подвел первые итоги после внедрения бережливого производства

Posted 20 августа, 12:08
Published 20 августа, 12:08
Modified Сегодня, 02:39
Updated Сегодня, 02:39
Мероприятие посетили специалисты департамента инвестиционной политики, эксперты по бережливому производству Регионального центра компетенций Тюменского Технопарка и представители других компаний нацпроекта.
Цель встречи — посмотреть на результаты этапа диагностики процессов в компании, обсудить проблемы, поделиться планами по улучшению процессов, услышать обратную связь от экспертного сообщества.
За это время проектная группа изучила различные инструменты и методы бережливого производства, провела диагностику линии изготовления цементно-стружечных плит, выявила 65 проблем и разработала план по их устранению. Всё это — под руководством экспертов в сфере бережливых технологий из Регионального центра компетенций, которые реализуют национальный проект «Производительность труда» в Тюменской области.
«По итогам Дня информирования хотелось бы отметить ряд уже полученных положительных эффектов для предприятия. Это снижение объема незавершенного производства и времени протекания процесса. И, как следствие, уже виден рост производительности труда, что, безусловно, радует. Мы увидели активную вовлечённость сотрудников предприятия в реализацию проекта. Да, пройдена только половина пути, но есть уверенность, что с таким настроем и при поддержке специалистов Регионального центра компетенций предприятие добьётся поставленных целей», — поделился мнением Василий Котелевец, главный специалист отдела технологического развития Департамента инвестиционной политики.
Сейчас завод «Сибжилстрой» переходит на этап реализации плана мероприятий по внедрению бережливых технологий.