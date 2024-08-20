Тюменский перевозчик ответил на обвинения в кумовстве и взяточничестве

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:14
Бывший водитель ТПАТП №1 Евгений Шмонин рассказал о том, что уволился из-за того, что перевозить пассажиров стало небезопасно. Тюменец заявил, что должный осмотр техники якобы не проводится, а шины и масло в автобусах меняют несвоевременно. Однако глава предприятия Роман Шулепов заверил, что ничего общего с истиной эти заявления не имеют.
«Предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств осуществляется ежедневно до выезда транспортного средства на линию. В ходе контроля контролером проводится осмотр транспортного средства на предмет исправности систем, узлов и механизмов, работоспособности приборов и устройств, оценки состояния шин и колес», — рассказал глава ТПАТП №1.
Он также подчеркнул, что результатом проведения указанного контроля является отметка в путевом листе автобуса «выпуск на линию разрешен», проставляемая лицом, ответственным за выпуск транспортного средства на линию. Вместе с тем каждые шесть месяцев, проводится обязательный технический осмотр транспортных средств, когда посредством измерения диагностических параметров и сопоставления их с нормативными значениями, установленными нормативно-технической документацией, осуществляется проверка работоспособности и соответствия всех систем и узлов, приборов и устройств на основании показаний измерительных приборов.
При том бывший водитель говорил о том, что состояние автобуса якобы проверяется формально, мол, у водителей лишь спрашивают о том, есть проблемы или нет и при получении положительного ответа, автобус выпускают на линию.
Также бывший водитель говорил о том, что автобусы в автопарке отличаются по состоянию и якобы можно заплатить нужному человеку, чтобы получить в распоряжение более новый или комфортный автобус. Также, по словам Шмонина, лучшие автобусы достаются родственникам и хорошим знакомым распределяющих лиц, остальные же получат транспортные средства «по остаточному принципу».
«Все автобусы АО „ТПАТП № 1“ до начала эксплуатации прошли процедуру обязательной сертификации продукции на подтверждение соответствия обязательным требованиям. Разделение автобусов на категории по качеству не предусматривается», — ответили на обвинение в ТПАТП №1.
Также в ответе на запрос «Нашего города» в пассажирском автотранспортном предприятии ответили, что Евгений Шмонин может обратиться в правоохранительные органы и заявить о взяточничестве не предприятии, о котором он рассказал редакции.
»… учитывая при этом, что за заведомо ложный донос и клевету заявитель может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 306 и ст. 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», — добавили в организации.
Известно, что Шмонин о фактах взяточничества упомянул в своем письме главе города Максиму Афанасьеву, однако к правоохранителям он не обращался.
Евгений Шмонин также сообщал о том, что он и его коллеги уволились не только из-за переживаний о безопасности пассажиров, но и из-за того, что «колонна коррумпированная и график с автобусами достаются по остаточному принципу». Также бывший водитель указывал на то, что к водителям, которые не «покупают» комфортные условия якобы относились потребительски и указывали на дверь в случае выражения недовольства.
«По аналитическим данным кадрового учета основными причинами, заявленными работниками из числа водителей автобусов на регулярных городских пассажирских маршрутах и послужившими их увольнению, являются низкий уровень заработной платы, тяжелые условия труда, смена вида трудовой деятельности, семейные обстоятельства и достижение пенсионного возраста», — сообщал Роман Шулепов.
С учетом того, что позиция бывшего сотрудника предприятия и руководства расходится. А указанные обвинения считаются достаточно серьезными, юрист Павел Шадрин считает, ситуация требует проведения независимой проверки, чтобы установить истинность или ложность обвинений бывшего сотрудника.
«К тому же, если у сотрудника есть доказательства указанных фактов, он может предоставить их в правоохранительные органы или трудовую инспекцию, если считает, что его права ущемлены. Комплексная проверка покажет, что стало причиной обвинений», — говорит юрист.
«Наш город» также направил запрос главе города Максиму Афанасьеву, чтобы узнать, какие меры будут или могут быть приняты после обращения бывшего водителя ТПАТП №1, желающего вернуться к работе на предприятии.