Тюменский перевозчик ответил на обвинения в кумовстве и взяточничестве

Евгений Шмонин также сообщал о том, что он и его коллеги уволились не только из-за переживаний о безопасности пассажиров, но и из-за того, что «колонна коррумпированная и график с автобусами достаются по остаточному принципу». Также бывший водитель указывал на то, что к водителям, которые не «покупают» комфортные условия якобы относились потребительски и указывали на дверь в случае выражения недовольства.