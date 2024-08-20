Тюменские врачи избавляют пациентов от полипов в носу по уникальному методу

Posted 20 августа, 13:08
Published 20 августа, 13:08
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Это передовая терапия нацелена на блокирование молекул, ответственных за воспалительные процессы в организме. У пациентов с полипами носа хроническое воспаление может приводить к значительному ухудшению качества жизни, включая аллергическую астму, отсутствие носового дыхания и обоняния, а также очень частые инфекции.
— Моноклональные антитела действуют на молекулярном уровне, подавляя ключевые компоненты воспалительного каскада. Терапия позволяет существенно уменьшить размеры полипов и предотвратить образование новых, а также значительно снижает частоту приступов бронхиальной астмы. Инъекция препарата раз в две недели — лучшая альтернатива долгосрочного использования кортикостероидов и тем более хирургического удаления полипов, которое необходимо проводить снова и снова, — подчёркивает оториноларинголог ОБ № 3 Оксана Чаппарова.
Терапия проводится под наблюдением Оксаны Александровны, с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента. Врач тщательно оценивает показания к назначению моноклональных антител и мониторит динамику состояния пациента в процессе лечения, которое даёт впечатляющие результаты: практически полное отсутствие полипов, появление обоняния и прекращение приступов астмы.