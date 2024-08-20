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Posted 20 августа, 13:08

Published 20 августа, 13:08

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Тюменские врачи избавляют пациентов от полипов в носу по уникальному методу

Тюменские врачи избавляют пациентов от полипов в носу по уникальному методу

20 августа 2024, 13:08
Фото: Изображение Midjourney
Областная больница №3 использует уникальный метод лечения тяжёлых форм полипов носа с использованием моноклональных антител. О технологии рассказали в региональном депздраве.

Это передовая терапия нацелена на блокирование молекул, ответственных за воспалительные процессы в организме. У пациентов с полипами носа хроническое воспаление может приводить к значительному ухудшению качества жизни, включая аллергическую астму, отсутствие носового дыхания и обоняния, а также очень частые инфекции.

— Моноклональные антитела действуют на молекулярном уровне, подавляя ключевые компоненты воспалительного каскада. Терапия позволяет существенно уменьшить размеры полипов и предотвратить образование новых, а также значительно снижает частоту приступов бронхиальной астмы. Инъекция препарата раз в две недели — лучшая альтернатива долгосрочного использования кортикостероидов и тем более хирургического удаления полипов, которое необходимо проводить снова и снова, — подчёркивает оториноларинголог ОБ № 3 Оксана Чаппарова.

Терапия проводится под наблюдением Оксаны Александровны, с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента. Врач тщательно оценивает показания к назначению моноклональных антител и мониторит динамику состояния пациента в процессе лечения, которое даёт впечатляющие результаты: практически полное отсутствие полипов, появление обоняния и прекращение приступов астмы.

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