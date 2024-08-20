Тюменские врачи избавляют пациентов от полипов в носу по уникальному методу

— Моноклональные антитела действуют на молекулярном уровне, подавляя ключевые компоненты воспалительного каскада. Терапия позволяет существенно уменьшить размеры полипов и предотвратить образование новых, а также значительно снижает частоту приступов бронхиальной астмы. Инъекция препарата раз в две недели — лучшая альтернатива долгосрочного использования кортикостероидов и тем более хирургического удаления полипов, которое необходимо проводить снова и снова, — подчёркивает оториноларинголог ОБ № 3 Оксана Чаппарова.