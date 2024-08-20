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Updated Сегодня, 02:23

Тюменские трассы утром окутал туман

Тюменские трассы утром окутал туман

20 августа 2024, 02:21
Фото: ГИБДД Тюменской области
Водителей Тюмени предупреждают об опасном погодном явлении утром, 20 августа. На автодорогах дежурят сотрудники Госавтоинспекции.

Сообщается, что сложная обстановка сохраняется на трассе Тюмень — Омск. Речь идёт об омутинском и голышмановском участках. Видимость там не более 50 метров.

Водителям рекомендует снизить скорость и быть внимательными.

Ранее «Наш город» сообщал, что на юге Тюменской области во вторник, 20 августа, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Утром метеорологи прогнозируют туман. Днем температура воздуха составит +18…+23, в темное время суток термометры покажут +8…+13. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с порывами до 14 м/с.

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