Тюменские трассы утром окутал туман

Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
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Сообщается, что сложная обстановка сохраняется на трассе Тюмень — Омск. Речь идёт об омутинском и голышмановском участках. Видимость там не более 50 метров.
Водителям рекомендует снизить скорость и быть внимательными.
Ранее «Наш город» сообщал, что на юге Тюменской области во вторник, 20 августа, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Утром метеорологи прогнозируют туман. Днем температура воздуха составит +18…+23, в темное время суток термометры покажут +8…+13. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с порывами до 14 м/с.