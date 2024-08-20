Тюменские трассы утром окутал туман

Ранее «Наш город» сообщал, что на юге Тюменской области во вторник, 20 августа, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Утром метеорологи прогнозируют туман. Днем температура воздуха составит +18…+23, в темное время суток термометры покажут +8…+13. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с порывами до 14 м/с.