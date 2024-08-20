Старый, культурный отдых. Как отдыхали наши родители и почему этого не делаем мы?

Безусловный фаворит развлечений много лет назад. Сейчас, конечно, есть клубы. Но туда ходят за другими целями. Женщины хотят внимания и выпить коктейлей, мужчины — хотят познакомиться с женщинами и, разумеется, тоже выпить. Раньше же дискотека в ДК была центром притяжения — там происходило все. Танцы, общение, выпивка, драки, в общем, то, что сейчас в таких заведениях не совсем принято. За плохое поведение выведет охрана.