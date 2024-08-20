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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Старый, культурный отдых. Как отдыхали наши родители и почему этого не делаем мы?

Старый, культурный отдых. Как отдыхали наши родители и почему этого не делаем мы?

20 августа 2024, 11:09
Фото: Изображение Midjourney
Сейчас у молодежи довольно много способов себя занять. Но 30 лет назад их было не меньше. И что самое любопытное: на те развлечения вряд ли подпишутся современные молодые люди.
Сюжет
Отдых

О старых развлечениях прошлого вспоминает «Newia.ru». Некоторые даже могли застать и те, кто родился как минимум в нулевые и бывал с мамой и папой на разного рода увеселительных мероприятиях.

Дискотека

Безусловный фаворит развлечений много лет назад. Сейчас, конечно, есть клубы. Но туда ходят за другими целями. Женщины хотят внимания и выпить коктейлей, мужчины — хотят познакомиться с женщинами и, разумеется, тоже выпить. Раньше же дискотека в ДК была центром притяжения — там происходило все. Танцы, общение, выпивка, драки, в общем, то, что сейчас в таких заведениях не совсем принято. За плохое поведение выведет охрана.

Выезд на природу

Шашлыки, палатка и гитара — дело и сейчас на любителя. А тогда это был один из самых красочных досугов. Молодые люди оставались в лесах с ночевкой, а то и вовсе ходили в турпоходы.

Поездка на дачу

Шашлыки после — сначала работа на грядке. Так и проходили многие визиты на многие дачи. Картошка, капуста, морковка — все или окучить, или полить, или собрать. Но всем было грех жаловаться. Ведь шашлык, а иногда и баня были после.

Поход в гости

Нетипичное дело сейчас, поскольку походы в гости у молодежи — это что-то не очень культурное. В принципе, так было и раньше — но в несколько других условиях. Как правило — хрущевка, гостиная в 20 квадратов, ковер на стене и неудобные кресла. Зато приятное общение, стол с домашней едой, а иногда и магнитофон и импровизированная дискотека.

Настольные игры

Не ДнД, манчкин или что-то вроде того. А вещи менее красочные. Шашки, шахматы или домино. Особенно под бутылку кваса или сушеную рыбу. Да, такое было в ходу у людей постарше, но и дети тогда не стеснялись перекинуться в карты или поиграть в настольный хоккей.

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