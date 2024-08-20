СОГАЗ объявляет Премию «Устойчивое здоровье»

«Мы уверены, что забота о здоровье и благополучии сотрудников — стратегически важный аспект для любого бизнеса. Поэтому мы учредили Премию „Устойчивое здоровье“ для российских компаний — лидеров в области социальных инициатив. Приглашаем поделиться достижениями и лучшими практиками с сообществом единомышленников. Принять участие могут все предприятия, которые внедряют проекты управления здоровьем и благополучием коллективов и готовы рассказывать о своем опыте», — отметила Наталья Комарова, исполнительный директор по личному страхованию СОГАЗа.