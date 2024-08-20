СОГАЗ объявляет Премию «Устойчивое здоровье»

Posted 20 августа 2024, 10:08
Published 20 августа 2024, 10:08
Modified 5 сентября 2024, 10:20
Updated 5 сентября 2024, 10:20
Подать заявку на участие можно до конца дня 2 сентября 2024 года на сайте премия-согаз.рф.
Победители Премии будут выбраны в трех категориях (малые и средние предприятия, крупные и особо крупные предприятия) по четырем основным номинациям:
Дополнительно проект можно выдвинуть на публичные номинации, победителей в которых определит открытое голосование.
Победители получат памятные награды и возможность оформить ДМС для своих сотрудников в СОГАЗе с применением специального «зеленого тарифа» или добавить в программу страхования опции превентивной медицины.
«Мы уверены, что забота о здоровье и благополучии сотрудников — стратегически важный аспект для любого бизнеса. Поэтому мы учредили Премию „Устойчивое здоровье“ для российских компаний — лидеров в области социальных инициатив. Приглашаем поделиться достижениями и лучшими практиками с сообществом единомышленников. Принять участие могут все предприятия, которые внедряют проекты управления здоровьем и благополучием коллективов и готовы рассказывать о своем опыте», — отметила Наталья Комарова, исполнительный директор по личному страхованию СОГАЗа.
Победители Премии будут объявлены на мероприятии СОГАЗа «Устойчивое здоровье» для лидеров сообщества ответственного бизнеса, которое пройдет в Москве 18 сентября 2024 года.