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Posted 20 августа 2024, 10:08

Published 20 августа 2024, 10:08

Modified 5 сентября 2024, 10:20

Updated 5 сентября 2024, 10:20

СОГАЗ объявляет Премию «Устойчивое здоровье»

20 августа 2024, 10:08
Реклама. АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749. erid: LjN8KaHYo
СОГАЗ открывает прием заявок на участие в Премии «Устойчивое здоровье» для поддержки и продвижения лучших инициатив компаний, способствующих достижению цели устойчивого развития: «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте».

Подать заявку на участие можно до конца дня 2 сентября 2024 года на сайте премия-согаз.рф.

Победители Премии будут выбраны в трех категориях (малые и средние предприятия, крупные и особо крупные предприятия) по четырем основным номинациям:

  • «Профессиональное здоровье и безопасность» — номинация для инициатив, ориентированных на профилактику профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве.
  • «Здоровье без границ» — номинация для инициатив, ориентированных на профилактику хронических неинфекционных и сезонных заболеваний.
  • «Здоровье — стиль жизни» — номинация для инициатив, ориентированных на модификацию образа жизни сотрудников и профилактику факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.
  • «Счастье для здоровья» — номинация для инициатив, ориентированных на внедрение программ поддержки сотрудников и развития культуры здоровья и благополучия в коллективе.

Дополнительно проект можно выдвинуть на публичные номинации, победителей в которых определит открытое голосование.

Победители получат памятные награды и возможность оформить ДМС для своих сотрудников в СОГАЗе с применением специального «зеленого тарифа» или добавить в программу страхования опции превентивной медицины.

«Мы уверены, что забота о здоровье и благополучии сотрудников — стратегически важный аспект для любого бизнеса. Поэтому мы учредили Премию „Устойчивое здоровье“ для российских компаний — лидеров в области социальных инициатив. Приглашаем поделиться достижениями и лучшими практиками с сообществом единомышленников. Принять участие могут все предприятия, которые внедряют проекты управления здоровьем и благополучием коллективов и готовы рассказывать о своем опыте», — отметила Наталья Комарова, исполнительный директор по личному страхованию СОГАЗа.

Победители Премии будут объявлены на мероприятии СОГАЗа «Устойчивое здоровье» для лидеров сообщества ответственного бизнеса, которое пройдет в Москве 18 сентября 2024 года.

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