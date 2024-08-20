С начала года тюменские райбольницы получили новые маммографы и аппараты УЗИ

Posted 20 августа, 12:18
Published 20 августа, 12:18
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
В числе нового оборудования — три маммографа, два флюорографа, два аппарата УЗИ.
«Таким образом, план на 2024 год по региональной программе „Модернизация первичного звена“ нацпроекта „Здравоохранение“ выполнен полностью», — отметил губернатор.
Александр Моор заверил, что в следующем году правительство региона планирует закупить для тюменских больниц еще 131 единицу медицинского оборудования.
Также в Тюменской области продолжается работа по капитальному обновлению сельских поликлиник. Средства на эти цели выделены из регионального бюджета.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.