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Published Сегодня, 19:07

Modified Сегодня, 19:07

Updated Сегодня, 19:07

РЭО профинансирует строительство мусоросортировочного комплекса в Чувашии

РЭО профинансирует строительство мусоросортировочного комплекса в Чувашии

20 августа 2024, 19:07
Фото: Изображение Midjourney
В Канашском муниципальном округе Чувашии в следующем году планируется запуск нового мусоросортировочного комплекса мощностью 30 тысяч тонн отходов ежегодно. Российский экологический оператор (РЭО) намерен вложить в этот проект 276,6 миллиона рублей.

Со стороны компании это будет льготное софинансирование в рамках концессии. Строительная организация в скором времени может приступить к возведению комплекса. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева, строительство МСК в Чувашии приблизит регион к необходимым показателям по обработке и захоронению ТКО, которые заложены в нацпроекте «Экология», передает 56orb.ru.

Уточняется, что РЭО профинансирует проект из средств от выпуска своих облигаций. Субсидирование купонного дохода составит 90% от ключевой ставки Банка России. Минприроды России направляет данную субсидию в РЭО в виде имущественного взноса в соответствии с постановлением Правительства РФ № 906.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что новый МСК в Чувашии будет оснащен оборудованием полностью российского производства. Совокупная стоимость комплекса оценивается в 458 миллионов рублей.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что республика одной из первых включилась в реформу отрасли обращения с ТКО.

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