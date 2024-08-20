РЭО профинансирует строительство мусоросортировочного комплекса в Чувашии

Posted Сегодня, 19:07
Published Сегодня, 19:07
Modified Сегодня, 19:07
Updated Сегодня, 19:07
Со стороны компании это будет льготное софинансирование в рамках концессии. Строительная организация в скором времени может приступить к возведению комплекса. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева, строительство МСК в Чувашии приблизит регион к необходимым показателям по обработке и захоронению ТКО, которые заложены в нацпроекте «Экология», передает 56orb.ru.
Уточняется, что РЭО профинансирует проект из средств от выпуска своих облигаций. Субсидирование купонного дохода составит 90% от ключевой ставки Банка России. Минприроды России направляет данную субсидию в РЭО в виде имущественного взноса в соответствии с постановлением Правительства РФ № 906.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что новый МСК в Чувашии будет оснащен оборудованием полностью российского производства. Совокупная стоимость комплекса оценивается в 458 миллионов рублей.
Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что республика одной из первых включилась в реформу отрасли обращения с ТКО.