РЭО профинансирует строительство мусоросортировочного комплекса в Чувашии

Со стороны компании это будет льготное софинансирование в рамках концессии. Строительная организация в скором времени может приступить к возведению комплекса. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева, строительство МСК в Чувашии приблизит регион к необходимым показателям по обработке и захоронению ТКО, которые заложены в нацпроекте «Экология», передает 56orb.ru.