Права для богатых? Обучение в тюменских автошколах подорожает на 20-50%

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Слухи о росте цен на обучение в автошколах оказались вполне реальными. Как минимум, в трех обучающих центрах Тюмени подтвердили, что в ближайшее время стоимость услуг действительно вырастет. Однако конкретных значений пока не называют.
«Осенью скорее всего появится новый прайс, его еще не утвердили», — сообщили «Нашему городу» в одной из автошкол.
При том некоторые рассказали, что цены «точно не поднимут на 50%», так как это повлечет серьезный отток клиентов. Известно, что рост цен связан с возросшими расходами на аренду, бензин и зарплату для инструкторов, которых часто не хватает. На эти же причины ссылались и тюменские автошколы. Однако экономист Ирина Меняйлова уверена в том, что главный драйвер ценового роста — повышение качества образования путем привлечения более опытных специалистов и борьба с нелегальной продажей водительских прав.
«В последнее время все чаще силовые ведомства стали обращать внимание на качество обучения в автошколах. Цены на этом рынке не так высоки — это 20-30 тысяч за человека. Едва ли этого хватает на покрытие расходов. Основной доход таким центрам приносят дополнительные занятия. На фоне таких проблем нанимаются не совсем компетентные специалисты, а некоторые автошколы начинают „торговать“ правами», — поделилась мнением эксперт.
Меняйлова говорит о том, что в некоторых школах могут поднять цены до 50%, однако это скорее всего будет касаться лишь ряда услуг, основной рост будет в пределах 20-25% в этом году и еще на 5-10% в следующем. При том могут сохраниться бюджетные варианты обучения и скидки от школ в рамках привлечения клиентов на рынке с высокой конкуренцией.
При том автоинструктор Кирилл Прокопьев считает, что повышение цен на обучение — это необходимость. О согласен с тем, что в школы часто нанимают инструкторов, компетенции которых оставляют желать лучшего.
«Я в разных автошколах работал и почти везде текучка. На инструкторов часто жалуются и порою оправданно. За неимением обилия вариантов нанимаются люди, которые учеников по личным делам гоняют, кричат и иногда даже к девушкам пристают. И не всегда такого водит еля можно уволить — замену-то где искать с зарплатой в 40-60 тысяч рублей?», — говорит Прокопьев.
Он отмечает, что хорошим инструкторам проще давать частные занятия, нежели работать в автошколе. Но рост цен на обучение и соответствующий рост зарплат инструкторов может простимулировать работников вернуться в обучающие центры.
К тому же, по мнению автоинструктора, увеличение стоимости может положительно сказаться на «чистоте» работы автошкол. Ведь, по словам Прокопьева, в некоторых центрах сотрудники вымогают деньги у учеников обманными путями.
«Таких сразу увольнять надо, но они еще работают. Иногда ученику говорят, что надо скинуться „на подарок“ инспектору, чтобы сдать на права или предлагают частные уроки по завышенным ценам. Разумеется в обоих случаях деньги идут в карман инструктору или делятся со школой. Повышение зарплат может все же отвадить сотрудников от этих серых схем», — считает инструктор.
Специалист уверен в т ом, что качественное обучение вполне может стоить уже не 20-30 тысяч рублей, а 35-45, что не так существенно ударит по карманам учеников, но положительно скажется на процессе обучения.
Но цены можно поднять и выше, такого мнения придерживается тренер по экстремальному вождению Ахмет Разиев. Он считает, что значительный рост стоимости позволит сократить численность водителей и минимизировать процент водителей, которые наголо пренебрегают ПДД.
«Сейчас получение права управления автомобилем доступно практически всем. И как показывает практика, в самых дешевых автошколах, где мало чего дают ученикам, на права сдают ребята, которые половину правил не знают и на дороге „хасанят“ (агрессивно водят автомобиль, пренебрегая безопасностью — прим.ред). Из самых дорогих школах, напротив, выпускаются более вдумчивые водители», — говорит Разиев.
К тому же, тренер также считает, что рост цен повлияет на отношение тюменцев к обучению. Ведь чем дороже покупка, тем трепетнее к ней приходится относиться. К тому же сокращение потока новых водителей путем роста цены может положительно сказаться на безопасности.
Но есть и риск. Недоступность получения прав может спровоцировать рост числа бесправников. Однако борьба с ними уже дело дорожных инспекторов, а не автошкол.