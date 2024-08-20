Права для богатых? Обучение в тюменских автошколах подорожает на 20-50%

Меняйлова говорит о том, что в некоторых школах могут поднять цены до 50%, однако это скорее всего будет касаться лишь ряда услуг, основной рост будет в пределах 20-25% в этом году и еще на 5-10% в следующем. При том могут сохраниться бюджетные варианты обучения и скидки от школ в рамках привлечения клиентов на рынке с высокой конкуренцией.